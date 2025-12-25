В Иране надеются, что препятствия для поездок россиян в страну устранятся

ТЕГЕРАН, 25 дек - РИА Новости. Тегеран рассчитывает, что все препятствия на поездки россиян в Иран будут в скором времени устранены, такие проблемы возникли в связи с ирано-израильским конфликтом с рядом стран, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Некоторые страны после 12-дневной войны (с Израилем в июне - ред.) не сняли предостережения о поездках в Иран. Одной из них является, к сожалению, Россия. На прошлой неделе во время визита (в Москву - ред.) я поднимал с (главой МИД РФ Сергеем) Лавровым этот вопрос. Надеюсь, что он решится в скором времени", - сказал Аракчи на встрече с экономоператорами в Исфахане, выступление показало иранское телевидение.
Посольство РФ в Иране 13 июня с началом конфликта опубликовало заявление, в котором рекомендовало российским граждан и соотечественникам воздержаться от посещения Ирана до последующих уведомлений. Уже после завершения военный действий официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 июля заявила РИА Новости, что Москва с учетом сохранявшейся на тот момент напряженности в регионе рекомендует россиянам "взвешивать целесообразность поездок в Иран".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и исламская республика договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
