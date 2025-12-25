В Иране надеются, что препятствия для поездок россиян в страну устранятся

ТЕГЕРАН, 25 дек - РИА Новости. Тегеран рассчитывает, что все препятствия на поездки россиян в Иран будут в скором времени устранены, такие проблемы возникли в связи с ирано-израильским конфликтом с рядом стран, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.