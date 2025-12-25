Рейтинг@Mail.ru
В России в 2026 году изменятся правила ипотечного кредитования - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/ipoteka-2064487321.html
В России в 2026 году изменятся правила ипотечного кредитования
В России в 2026 году изменятся правила ипотечного кредитования - РИА Новости, 25.12.2025
В России в 2026 году изменятся правила ипотечного кредитования
Правила ипотечного кредитования в РФ изменятся в следующем году, например, он пройдет "под знаком усиления адресности господдержки", рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T02:12:00+03:00
2025-12-25T02:12:00+03:00
россия
анатолий аксаков
совкомбанк
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064127450_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4c7f065b5e04ff151212a76c345e406c.jpg
https://realty.ria.ru/20251224/tsb-2064400474.html
https://realty.ria.ru/20251223/domklik-2064087463.html
https://realty.ria.ru/20251222/rossija-2063842952.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064127450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e4edb6660b23236fc75399ef41568de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анатолий аксаков, совкомбанк, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Россия, Анатолий Аксаков, Совкомбанк, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
В России в 2026 году изменятся правила ипотечного кредитования

РИА Новости: в России в 2026 году изменятся правила ипотечного кредитования

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правила ипотечного кредитования в РФ изменятся в следующем году, например, он пройдет "под знаком усиления адресности господдержки", рассказали РИА Новости в ВТБ и Совкомбанке.
"С 1 февраля 2026 года супруги должны будут обязательно выступать как созаемщики. Сейчас есть возможность оформить две ипотеки, на каждого супруга. Это сделает выдачи семейной ипотеки еще более адресными, сужая пространство для злоупотреблений", - говорится в сообщении Совкомбанка.
Жилье - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
ЦБ назвал общий долг россиян по ипотеке
24 декабря, 16:22
Более того, там отметили, что прорабатывается вариант применения дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от числа детей в семье.
"По нашим оценкам, выдачи семейной ипотеки могут сократиться на 10-15% в 2026 году с учетом эффекта от повышения ставки до 12% для семей с одним ребенком и дополнительных выдач от снижения ставки до 4% для семей с 3 и более детьми", - отмечают в Совкомбанке.
В пресс-службе ВТБ считают, что следующий год пройдет "под знаком усиления адресности господдержки": будет скорректирован подход к семейной ипотеке, ожидается внедрение дифференцированных ставок по ней в зависимости от количества детей в семье. Также появится и возможность рефинансировать комбинированную ипотеку, отметили в банке.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
"Домклик": под условия семейной ипотеки сейчас попадают 12,5% домохозяйств
23 декабря, 14:10
Ранее Минфин РФ сообщал, что с 1 февраля 2026 года будет запрещено оформлять два льготных кредита по семейной ипотеке на каждого из супругов - оба будут оформлены как созаемщики по ссуде. Также Минфин заявлял, что россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут рефинансировать ставку по его рыночной части, размер снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка.
Ранее, в ноябре, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что Госдума до конца года может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей; на данный момент обсуждается снижение ставки до 4% для семей, где родился третий ребенок, сохранение на уровне 6% для семей с двумя детьми и повышение до 10 или 12%, где один ребенок.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
ОКБ: выдача льготной ипотеки в России за 11 месяцев снизилась на 10%
22 декабря, 14:24
 
РоссияАнатолий АксаковСовкомбанкМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала