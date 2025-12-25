В России в 2026 году изменятся правила ипотечного кредитования

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правила ипотечного кредитования в РФ изменятся в следующем году, например, он пройдет "под знаком усиления адресности господдержки", рассказали РИА Новости в ВТБ и Совкомбанке.

"С 1 февраля 2026 года супруги должны будут обязательно выступать как созаемщики. Сейчас есть возможность оформить две ипотеки, на каждого супруга. Это сделает выдачи семейной ипотеки еще более адресными, сужая пространство для злоупотреблений", - говорится в сообщении Совкомбанка

Более того, там отметили, что прорабатывается вариант применения дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от числа детей в семье.

"По нашим оценкам, выдачи семейной ипотеки могут сократиться на 10-15% в 2026 году с учетом эффекта от повышения ставки до 12% для семей с одним ребенком и дополнительных выдач от снижения ставки до 4% для семей с 3 и более детьми", - отмечают в Совкомбанке.

В пресс-службе ВТБ считают, что следующий год пройдет "под знаком усиления адресности господдержки": будет скорректирован подход к семейной ипотеке, ожидается внедрение дифференцированных ставок по ней в зависимости от количества детей в семье. Также появится и возможность рефинансировать комбинированную ипотеку, отметили в банке.

Ранее Минфин РФ сообщал, что с 1 февраля 2026 года будет запрещено оформлять два льготных кредита по семейной ипотеке на каждого из супругов - оба будут оформлены как созаемщики по ссуде. Также Минфин заявлял, что россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут рефинансировать ставку по его рыночной части, размер снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка.