Американский инвестор оценил идею строительства тоннеля между Россией и США

ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости заявил, что считает замечательной идею строительства тоннеля между Россией и США, это пошло бы на пользу обеим странам.
"Я знаю, что это было бы полезно для обеих стран, если бы это произошло… было бы замечательно, если б можно было легко ездить между Россией и Соединенными Штатами", - сообщил он агентству, комментируя идею строительства тоннеля.
Роджерс также выразил надежду на то, что проект будет реализован.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в октябре заявил о возможности строительства тоннеля, который соединил бы Россию и Аляску. Он отметил, что тоннель через Берингов пролив может быть построен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии. Президент США Дональд Трамп называл данную идею интересной, при этом, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, строительство такого тоннеля невозможно без политической воли.