https://ria.ru/20251225/inostranets-2064617262.html
В Забайкалье таможенники обнаружили у туриста чай из крови оленя
В Забайкалье таможенники обнаружили у туриста чай из крови оленя - РИА Новости, 25.12.2025
В Забайкалье таможенники обнаружили у туриста чай из крови оленя
Читинские таможенники изъяли у иностранного туриста, ехавшего в Китай, клыки волка и медведя, а также чай из сухой крови оленя, сообщила ФТС. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T14:51:00+03:00
2025-12-25T14:51:00+03:00
2025-12-25T14:51:00+03:00
китай
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826769549_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_eb6c42d9cd7a1630a129492bec57e339.jpg
https://ria.ru/20251218/tamozhenniki-2062869281.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826769549_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d8418f768c2287a04548539005bd4e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Китай, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Забайкалье таможенники обнаружили у туриста чай из крови оленя
В Чите у иностранного туриста изъяли клыки волка и медведя