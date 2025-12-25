Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье таможенники обнаружили у туриста чай из крови оленя
14:51 25.12.2025
В Забайкалье таможенники обнаружили у туриста чай из крови оленя
В Забайкалье таможенники обнаружили у туриста чай из крови оленя - РИА Новости, 25.12.2025
В Забайкалье таможенники обнаружили у туриста чай из крови оленя
Читинские таможенники изъяли у иностранного туриста, ехавшего в Китай, клыки волка и медведя, а также чай из сухой крови оленя, сообщила ФТС. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T14:51:00+03:00
2025-12-25T14:51:00+03:00
китай, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Китай, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Забайкалье таможенники обнаружили у туриста чай из крови оленя

ВЛАДИВОСТОК, 25 дек – РИА Новости. Читинские таможенники изъяли у иностранного туриста, ехавшего в Китай, клыки волка и медведя, а также чай из сухой крови оленя, сообщила ФТС.
"Читинские таможенники обнаружили 11 клыков волка, 3 клыка медведя, а также чай из сухой крови оленя в сумке у иностранца, следовавшего в Маньчжурию (Китай). В пункте пропуска Забайкальск туриста остановили для выборочного контроля. Он не подавал декларацию и не предоставил разрешительных документов на вывоз дериватов. В ходе опроса мужчина пояснил, что товары он вез в подарок своему другу", - говорится в сообщении.
Дериваты бурого медведя и серого волка подпадают под действие Конвенции СИТЕС. Для их вывоза из России нужно заранее оформить разрешения от Росприроднадзора.
На иностранца возбуждено два дела об административных правонарушениях, ему грозит штраф до двукратного размера стоимости товара с конфискацией.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Петербурге пресекли контрабанду наркотиков на 45 миллионов рублей
18 декабря, 11:46
 
КитайРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
