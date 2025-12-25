В Ингушетии майнера ждет суд за хищение электроэнергии

НАЛЬЧИК, 25 дек – РИА Новости. Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он обустроил незаконную майнинг-ферму и похитил электроэнергию почти на 30 миллионов рублей, сообщило СУСК РФ по региону.
"В ходе предварительного следствия установлено, что в июне 2025 года обвиняемый приобрел у неустановленного лица оборудование для майнинга криптовалют и установил его в нежилом помещении по улице Энгельса города Сунжа. Вследствие умышленного несанкционированного вмешательства фигурантом в работу прибора учета в период с мая по август 2025 года им производилось бездоговорное потребление электроэнергии, в результате чего энергоснабжающей организации причинен ущерб на сумму более 28,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Мужчине предъявлено обвинение по статье "Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана, совершенное в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В региональной прокуратуре отметили, что уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сунженский районный суд.
Правительство России с 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года ввело запрет на майнинг в 10 регионах страны, в том числе в Ингушетии.