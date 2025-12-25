Рейтинг@Mail.ru
Посол Индии заявил о скором введении безвиза для российских туристов
12:30 25.12.2025
Посол Индии заявил о скором введении безвиза для российских туристов
Индия, возможно, уже до конца года запустит безвизовый режим для туристических групп из России, заявил РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар. РИА Новости, 25.12.2025
индия, россия, нарендра моди, владимир путин
Индия, Россия, Нарендра Моди, Владимир Путин
© РИА Новости / Мария Косарева Пляж Мандрем на севере штата Гоа, Индия
Пляж Мандрем на севере штата Гоа, Индия. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Индия, возможно, уже до конца года запустит безвизовый режим для туристических групп из России, заявил РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар.
Президент РФ Владимир Путин 4-5 декабря посетил Индию по приглашению премьера Индии Нарендры Моди. По итогам переговоров Россия и Индия подписали 29 совместных документов. В ходе переговоров Моди заявил, что Индия и Россия в ближайшее время начнут путь к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп двух стран.
"Во время визита президента России премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о мерах, которые приведут к значительному росту туристических обменов. Отныне мы будем выдавать бесплатные визы для индивидуальных туристов и туристических групп. Это будет сделано на взаимной основе. Я думаю, будет больше контактов между людьми в ближайшие месяцы и годы", - сказал посол.
По его оценке, программа будет запущена очень скоро.
"Сейчас идут приготовления, связанные с логистикой и изменениями в системе", - пояснил посол.
Посол допустил, что Индия может уже до конца года начать выдавать такие визы.
"Я думаю, может быть, в этом месяце, да", - сказал он.
ИндияРоссияНарендра МодиВладимир Путин
 
 
