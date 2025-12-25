https://ria.ru/20251225/indija-2064676745.html
Индия заявила о желании нарастить поставки морепродуктов в Россию
Индия заявила о желании нарастить поставки морепродуктов в Россию
Индия хочет нарастить поставки рыбы и морепродуктов в Россию, заявил РИА Новости индийский посол в РФ Винай Кумар. РИА Новости, 25.12.2025
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди
Индия заявила о желании нарастить поставки морепродуктов в Россию
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Индия хочет нарастить поставки рыбы и морепродуктов в Россию, заявил РИА Новости индийский посол в РФ Винай Кумар.
"Мы расширяем экспортную корзину товаров, которые поставляются из Индии
в Россию
. В дополнение к новой продукции, которую мы могли бы поставлять на российский рынок, речь идет о безбарьерной торговле, чтобы мы могли экспортировать в Россию в еще больших объемах сельскохозяйственную, рыбную продукцию и морепродукты", - сказал агентству посол.
Дипломат также отметил, что Индия работает над привлечением инвестиций, которые приведут к росту экономической активности, включая увеличение экспорта в РФ.
"Это длительный процесс, но некоторые решения, принятые как в ходе саммита, так и до него, безусловно, помогут в решении проблемы дисбаланса в торговле. Так, например, перед саммитом российская сторона внесла 25 индийских компаний в список тех, кому разрешен экспорт морской продукции в Россию", - добавил посол.
Президент РФ Владимир Путин
4-5 декабря посетил Индию по приглашению премьера Индии Нарендры Моди
. По итогам переговоров Россия и Индия подписали 29 совместных документов.