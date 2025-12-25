Индия заявила о желании нарастить поставки морепродуктов в Россию

Дипломат также отметил, что Индия работает над привлечением инвестиций, которые приведут к росту экономической активности, включая увеличение экспорта в РФ.

"Это длительный процесс, но некоторые решения, принятые как в ходе саммита, так и до него, безусловно, помогут в решении проблемы дисбаланса в торговле. Так, например, перед саммитом российская сторона внесла 25 индийских компаний в список тех, кому разрешен экспорт морской продукции в Россию", - добавил посол.