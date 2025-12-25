Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025
09:26 25.12.2025
Посол Индии объяснил, от чего зависят объемы импорта нефти из России
Индия должна обеспечивать энергобезопасность своей страны, и в зависимости от конъюнктуры мирового рынка могут быть коррективы в объеме импорта нефти из России
Посол Индии объяснил, от чего зависят объемы импорта нефти из России

Посол Кумар: объем импорта нефти из РФ зависит и от конъюнктуры мирового рынка

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Индия должна обеспечивать энергобезопасность своей страны, и в зависимости от конъюнктуры мирового рынка могут быть коррективы в объеме импорта нефти из России в Индию, заявил РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар.
"Политика Индии заключается, во-первых, в том, чтобы обеспечить энергетическую безопасность для 1,5 млрд человек. Во-вторых, у нас есть диверсифицированные источники поставок углеводородных продуктов. Индийские компании закупают продукцию за рубежом, поскольку это может быть более привлекательно с коммерческой точки зрения. Таким образом, в зависимости от конъюнктуры мирового рынка могут быть внесены коррективы. Но я не могу точно сказать, на каком уровне идут закупки того или иного продукта или где какая компания будет закупать его", - сказал посол, отвечая на вопрос, планирует ли Индия сохранить прежние объемы импорта нефти из России.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Индия планирует вдвое увеличить объем экспорта в Россию
16 декабря, 16:26
 
