Посол Индии объяснил, от чего зависят объемы импорта нефти из России

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Индия должна обеспечивать энергобезопасность своей страны, и в зависимости от конъюнктуры мирового рынка могут быть коррективы в объеме импорта нефти из России в Индию, заявил РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар.