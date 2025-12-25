В Грузии задержали экс-главу Минобороны

ТБИЛИСИ, 25 дек - РИА Новости. Бывший министр обороны Грузии Бачана Ахалая, который занимал эту должность в период правления экс-президента Михаила Саакашвили, был задержан в четверг по делу об организации попытки штурма дворца президента 4 октября, сообщил заместитель главы Службы госбезопасности Грузии Лаша Маградзе на брифинге.

"Согласно доказательствам, подтверждается личность главного организатора событий 4 октября, следовательно, мы задержали Бачану Ахалая", - сказал Маградзе.

По его словам, Ахалая с помощью интернет-приложений руководил событиями 4 октября и общался с ранее задержанными организаторами.

Грузии в день местных выборов, которые прошли 4 октября, митингующие ворвались во двор резиденции президента Михаила Кавелашвили , пробив железный забор. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания резиденции были мобилизованы дополнительные бригады спецназа, против протестующих применили водомет.

Прокуратура Грузии предъявила обвинение пяти оппозиционерам - Паате Бурчуладзе , Муртазу Зоделаве, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе по фактам организации и руководства групповым насилием, попытки захвата объекта стратегического и особого значения, насильственного изменения конституционного строя Грузии и призывов к свержению государственной власти в день местных выборов 4 октября.

Ахалая занимал пост министра обороны Грузии при экс-президенте Саакашвили с 2009 по 2012 год.