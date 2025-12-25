Рейтинг@Mail.ru
В Грузии задержали экс-главу Минобороны
20:15 25.12.2025 (обновлено: 21:34 25.12.2025)
В Грузии задержали экс-главу Минобороны
В Грузии задержали экс-главу Минобороны - РИА Новости, 25.12.2025
В Грузии задержали экс-главу Минобороны
Бывший министр обороны Грузии Бачана Ахалая, который занимал эту должность в период правления экс-президента Михаила Саакашвили, был задержан в четверг по делу... РИА Новости, 25.12.2025
2025
В Грузии задержали экс-главу Минобороны

В Грузии задержали экс-главу Минобороны Ахалаю из-за штурма дворца президента

© РИА Новости / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкПрезидентский дворец в Тбилиси, Грузия
Президентский дворец в Тбилиси, Грузия
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в медиабанк
Президентский дворец в Тбилиси, Грузия. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 25 дек - РИА Новости. Бывший министр обороны Грузии Бачана Ахалая, который занимал эту должность в период правления экс-президента Михаила Саакашвили, был задержан в четверг по делу об организации попытки штурма дворца президента 4 октября, сообщил заместитель главы Службы госбезопасности Грузии Лаша Маградзе на брифинге.
"Согласно доказательствам, подтверждается личность главного организатора событий 4 октября, следовательно, мы задержали Бачану Ахалая", - сказал Маградзе.
По его словам, Ахалая с помощью интернет-приложений руководил событиями 4 октября и общался с ранее задержанными организаторами.
В Грузии в день местных выборов, которые прошли 4 октября, митингующие ворвались во двор резиденции президента Михаила Кавелашвили, пробив железный забор. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания резиденции были мобилизованы дополнительные бригады спецназа, против протестующих применили водомет.
Прокуратура Грузии предъявила обвинение пяти оппозиционерам - Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделаве, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе по фактам организации и руководства групповым насилием, попытки захвата объекта стратегического и особого значения, насильственного изменения конституционного строя Грузии и призывов к свержению государственной власти в день местных выборов 4 октября.
Ахалая занимал пост министра обороны Грузии при экс-президенте Саакашвили с 2009 по 2012 год.
В октябре телекомпания "Имеди" опубликовала аудиозапись предполагаемого телефонного разговора Бурчуладзе и Ахалая, подлинность которой не подтверждена. В записи стороны обсуждали сценарий протестной акции 4 октября – организацию вооруженных беспорядков и массовых столкновений.
