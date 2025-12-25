Рейтинг@Mail.ru
Голикова рассказала об уровне безработицы среди молодежи
15:42 25.12.2025
Голикова рассказала об уровне безработицы среди молодежи
Уровень безработицы среди россиян 15-24 лет составляет 8,3%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 25.12.2025
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Уровень безработицы среди россиян 15-24 лет составляет 8,3%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В возрасте молодых людей 15-24 года, несмотря на то, что безработица снизилась более чем в два раза, все равно по методологии международной организации труда она составляет 8,3%", - сказала Голикова на заседании Государственного совета.
Посетитель и сотрудница в центре занятости населения Моя работа на улице Щепкина в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Как встать на биржу труда в 2025 году: пошаговая инструкция
Вчера, 19:41
 
Общество Россия Татьяна Голикова
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
