Голикова рассказала об уровне безработицы среди молодежи
Голикова рассказала об уровне безработицы среди молодежи - РИА Новости, 25.12.2025
Голикова рассказала об уровне безработицы среди молодежи
Уровень безработицы среди россиян 15-24 лет составляет 8,3%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T15:42:00+03:00
2025-12-25T15:42:00+03:00
2025-12-25T15:48:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
россия
Голикова: уровень безработицы среди россиян 15-24 лет составляет 8,3%