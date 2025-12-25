Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025
Архангельская область
Архангельская область
 
10:13 25.12.2025
Новый военный госпиталь открылся в городе Мирном Архангельской области
Новый военный госпиталь открылся в городе Мирном Архангельской области - РИА Новости, 25.12.2025
Новый военный госпиталь открылся в городе Мирном Архангельской области
Филиал №8 Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий имени А. А. Вишневского, который будет обеспечивать медицинским... РИА Новости, 25.12.2025
архангельская область
мирный
архангельская область
https://ria.ru/20251209/tsybulskiy-2060873010.html
мирный
архангельская область
Новости
мирный, архангельская область
Архангельская область, Мирный, Архангельская область
Новый военный госпиталь открылся в городе Мирном Архангельской области

Новый военный госпиталь начал работу в городе Мирном Архангельской области

© iStock.com / megafloppПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© iStock.com / megaflopp
Прием у врача. Архивное фото
АРХАНГЕЛЬСК, 25 дек – РИА Новости. Филиал №8 Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий имени А. А. Вишневского, который будет обеспечивать медицинским сопровождением, высокотехнологичной помощью не только военнослужащих и членов их семей, но и гражданских жителей, начал работу в Мирном Архангельской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Данный госпиталь поможет обеспечить медицинским сопровождением, высокотехнологичной медицинской помощью не только военнослужащих и членов их семей, но и гражданских жителей, которые находятся рядом", – сказала замминистра обороны РФ Анна Цивилева на торжественном открытии.
Медицинский центр создан в рамках масштабной программы модернизации военно-медицинской инфраструктуры, реализуемой по поручению президента России Владимира Путина. Он был возведен в короткие сроки, с высоким качеством, по всем современным нормам и правилам и оснащен самым современным медицинским оборудованием.
Отмечается, что высокотехнологичное оборудование позволяет оказывать широкий спектр специализированной медицинской помощи военнослужащим, ветеранам, гражданскому населению. В медучреждении также сформирован профессиональный, слаженный коллектив высококвалифицированных медицинских работников.
"Этот день значим не только для министерства обороны, личного состава космодрома и всех военнослужащих, которые проходят службу в Архангельской области, но и в целом для населения региона. Этот уникальный медицинский объект, который появился в Мирном, дает возможность оказывать большому количеству людей высококвалифицированную медицинскую помощь", – отметил губернатор региона Александр Цыбульский.
Работа над строительством госпиталя шла в течение трех лет военно-строительным комплексом Минобороны РФ. В структуре нового госпиталя – четырехэтажный инфекционный модуль, двухэтажный патологоанатомический блок, шестиэтажный лечебно-диагностический блок с двадцатью отделениями и четырехэтажный административный корпус.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Цыбульский на форуме рассказал о вызовах времени для Архангельской области
9 декабря, 16:41
 
Архангельская область
 
 
