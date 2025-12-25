Новый военный госпиталь открылся в городе Мирном Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 25 дек – РИА Новости. Филиал №8 Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий имени А. А. Вишневского, который будет обеспечивать медицинским сопровождением, высокотехнологичной помощью не только военнослужащих и членов их семей, но и гражданских жителей, начал работу в Мирном Архангельской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Данный госпиталь поможет обеспечить медицинским сопровождением, высокотехнологичной медицинской помощью не только военнослужащих и членов их семей, но и гражданских жителей, которые находятся рядом", – сказала замминистра обороны РФ Анна Цивилева на торжественном открытии.

Медицинский центр создан в рамках масштабной программы модернизации военно-медицинской инфраструктуры, реализуемой по поручению президента России Владимира Путина. Он был возведен в короткие сроки, с высоким качеством, по всем современным нормам и правилам и оснащен самым современным медицинским оборудованием.

Отмечается, что высокотехнологичное оборудование позволяет оказывать широкий спектр специализированной медицинской помощи военнослужащим, ветеранам, гражданскому населению. В медучреждении также сформирован профессиональный, слаженный коллектив высококвалифицированных медицинских работников.

"Этот день значим не только для министерства обороны, личного состава космодрома и всех военнослужащих, которые проходят службу в Архангельской области, но и в целом для населения региона. Этот уникальный медицинский объект, который появился в Мирном, дает возможность оказывать большому количеству людей высококвалифицированную медицинскую помощь", – отметил губернатор региона Александр Цыбульский.