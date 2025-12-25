Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о последствиях политики Санду для молдавского народа
23:25 25.12.2025
В Госдуме рассказали о последствиях политики Санду для молдавского народа
молдавия, кишинев, россия, майя санду, владимир филат, мвф, госдума рф, снг
В Госдуме рассказали о последствиях политики Санду для молдавского народа

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова заявила РИА Новости, что из-за политики президента Молдавии Майи Санду расплачиваться перед Международным валютным фондом (МВФ) придется молдавскому народу.
Миссия МВФ находилась в Кишиневе в период с 4 по 17 декабря, чтобы обсудить с властями ситуацию в экономике. Фонд указал властям Молдавии, что на сегодняшний день они могут записать себе в заслуги лишь слабый экономический рост, плохое администрирование процессов и отсутствие инвестиций, заявил депутат парламента от оппозиционной партии коммунистов Константин Старыш.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Госдуме заявили, что Санду готовит страну к силовому решению вопроса ПМР
13 декабря, 15:43
"Майя Санду не оправдала доверие миссии МВФ, которая на днях приехала инспектировать экономику Молдовы. Видимо, Санду недостаточно прижала своих граждан и тарифы, видимо, тоже подняла недостаточно… Во всей этой истории проиграет не Санду и ее приспешники, а молдавский народ, потому что именно он будет расплачиваться перед злобным европейским "Буратино", который закопал свои четыре монеты в плодородную землю Молдовы и намерен заработать. И этот "Буратино" абсолютно уверен: свой барыш он заберет в любом случае, если не деньгами, то просто отнимет "поле чудес", - сказала Аршинова.
Парламентарий отметила, что МВФ редко "раздает комплименты", а скорее "отрезвляет" любителей проедать кредиты. По ее словам, долг молдавских властей перед МВФ составляет 7,5 миллиарда долларов, что почти равно 40% ВВП страны.
"Все эти деньги растворились, а экономика Молдовы продолжает падать. Санду уничтожила все экономически выгодные связи с Россией, со странами СНГ и ЕАЭС в угоду политическим связям с Европой", - отметила она.
Аршинова указала, что вердикт МВФ похож на приговор: сокращать социальные расходы, упорядочить и сократить субсидии, улучшить управление и победить коррупцию.
"Представляю, как шайка политических авантюристов во главе с Майей Санду начнет охоту на самих себя", - заключила она.
Ранее экс-премьер Молдавии Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг".
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов. При этом республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Госдуме заявили о нарушениях в ходе суда по делу АНО "Евразия" в Молдавии
6 октября, 11:28
 
