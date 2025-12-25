МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова заявила РИА Новости, что из-за политики президента Молдавии Майи Санду расплачиваться перед Международным валютным фондом (МВФ) придется молдавскому народу.

Миссия МВФ находилась в Кишиневе в период с 4 по 17 декабря, чтобы обсудить с властями ситуацию в экономике. Фонд указал властям Молдавии , что на сегодняшний день они могут записать себе в заслуги лишь слабый экономический рост, плохое администрирование процессов и отсутствие инвестиций, заявил депутат парламента от оппозиционной партии коммунистов Константин Старыш.

Майя Санду не оправдала доверие миссии МВФ, которая на днях приехала инспектировать экономику Молдовы. Видимо, Санду недостаточно прижала своих граждан и тарифы, видимо, тоже подняла недостаточно… Во всей этой истории проиграет не Санду и ее приспешники, а молдавский народ, потому что именно он будет расплачиваться перед злобным европейским "Буратино", который закопал свои четыре монеты в плодородную землю Молдовы и намерен заработать. И этот "Буратино" абсолютно уверен: свой барыш он заберет в любом случае, если не деньгами, то просто отнимет "поле чудес", - сказала Аршинова.

Парламентарий отметила, что МВФ редко "раздает комплименты", а скорее "отрезвляет" любителей проедать кредиты. По ее словам, долг молдавских властей перед МВФ составляет 7,5 миллиарда долларов, что почти равно 40% ВВП страны.

"Все эти деньги растворились, а экономика Молдовы продолжает падать. Санду уничтожила все экономически выгодные связи с Россией , со странами СНГ ЕАЭС в угоду политическим связям с Европой", - отметила она.

Аршинова указала, что вердикт МВФ похож на приговор: сокращать социальные расходы, упорядочить и сократить субсидии, улучшить управление и победить коррупцию.

"Представляю, как шайка политических авантюристов во главе с Майей Санду начнет охоту на самих себя", - заключила она.

Ранее экс-премьер Молдавии Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг".

В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов. При этом республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года.