В Госдуме назвали мирный план Зеленского завуалированным путем к реваншизму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Проект Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта на Украине является дымовой завесой и завуалированным путем украинских националистов к реваншизму, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

По его словам, в плане Зеленского отмечается стремление максимально дистанцировать Россию от активной роли на европейском пространстве и даже в мире.