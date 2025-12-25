Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали мирный план Зеленского завуалированным путем к реваншизму - РИА Новости, 25.12.2025
09:36 25.12.2025
В Госдуме назвали мирный план Зеленского завуалированным путем к реваншизму
В Госдуме назвали мирный план Зеленского завуалированным путем к реваншизму
Проект Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта на Украине является дымовой завесой и завуалированным путем украинских националистов к... РИА Новости, 25.12.2025
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
леонид ивлев
госдума рф
запорожская аэс
украина
россия
киев
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, леонид ивлев, госдума рф, запорожская аэс, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Леонид Ивлев, Госдума РФ, Запорожская АЭС, Мирный план США по Украине
В Госдуме назвали мирный план Зеленского завуалированным путем к реваншизму

Депутат Ивлев назвал план Зеленского завуалированным путем к реваншизму

© Getty Images / Anadolu/Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Проект Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта на Украине является дымовой завесой и завуалированным путем украинских националистов к реваншизму, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Как сообщил ряд СМИ, Зеленский представил проект в среду, общаясь с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Ни шагу назад": Зеленский оскорбил Трампа
Вчера, 08:00
"Так называемый мирный план Зеленского на самом деле - это завуалированный, замаскированный путь украинских националистов к реваншизму. Поэтому не надо нам дымовой завесы 20 пунктов "мирного плана Зеленского", напишите просто - "план против России". Так будет честнее, только вот честь у украинских политиков отсутствует полностью", - сказал Ивлев.
По его словам, в плане Зеленского отмечается стремление максимально дистанцировать Россию от активной роли на европейском пространстве и даже в мире.
"Некоторые пункты плана совершено искусственно надуманы, типа суверенитета Украины, которому уж точно Россия не угрожает. Военный аспект плана представляет киевский режим крайне милитаризированным государством, армия которого в 3-5 раз больше армии крупнейших стран Западной Европы при значительно меньшем населении. Содержать подобную армию Украина не в состоянии, значит будут продолжаться поставки вооружений, военной техники и создаваться военные союзы третьих стран", - сказал депутат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Смерть от рук Киева: украинизация уничтожает и Европу, и европейцев
23 декабря, 08:00
 
