В Госдуме предложили увеличить компенсации работникам при задержке зарплаты
07:08 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/gosduma-2064499583.html
В Госдуме предложили увеличить компенсации работникам при задержке зарплаты
Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили увеличить в пять раз компенсации работникам от работодателя при... РИА Новости, 25.12.2025
общество, юрий афонин, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Общество, Юрий Афонин, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Госдуме предложили увеличить компенсации работникам при задержке зарплаты

Депутаты КПРФ предложили увеличить в пять раз компенсации при задержке зарплаты

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили увеличить в пять раз компенсации работникам от работодателя при задержке зарплаты, оплаты отпуска или выплат при увольнении.
Соответствующий законопроект коммунисты внесут в Госдуму в четверг. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается изменить порядок расчёта размеров денежной компенсации и установить, что при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной палаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой денежной компенсации в размере не ниже 1/30 действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от начисленных, но не выплаченных в срок сумм", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.
Как отмечается в тексте законопроекта, в настоящее время размер компенсации составляет 1/150 ставки ЦБ РФ от начисленных, но не выплаченных средств.
В беседе с РИА Новости депутат Госдумы Афонин подчеркнул, что действующие штрафные санкции за задержку зарплаты "настолько формальны, что недобросовестному работодателю выгоднее не платить людям вовремя, чем соблюдать закон". При этом, добавил он, в условиях "непрекращающегося роста цен и тарифов" задержка заработной платы оборачивается для работников реальными финансовыми потерями.
"Мы считаем, что это необходимый шаг для наведения порядка в сфере оплаты труда. Такой финансовый механизм сделает нарушение трудовых прав экономически невыгодным и позволит реально защитить права трудящихся по всей стране", - констатировал политик.
ОбществоЮрий АфонинГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
