В ГД разработали проект об увеличении лимита на подарки для учителей
06:36 25.12.2025
В ГД разработали проект об увеличении лимита на подарки для учителей
Депутаты Госдумы предложили увеличить лимит на подарки для учителей, медиков и работников организаций, оказывающих социальные услуги, с трех до десяти тысяч... РИА Новости, 25.12.2025
общество, ярослав нилов, татьяна буцкая, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Татьяна Буцкая, Госдума РФ
В ГД разработали проект об увеличении лимита на подарки для учителей

В Госдуме предложили увеличить лимит на подарки для учителей до 10 тысяч рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Герб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили увеличить лимит на подарки для учителей, медиков и работников организаций, оказывающих социальные услуги, с трех до десяти тысяч рублей.
Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство разработан и направлен на заключение в правительство. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Госдуме предложили установить ставку для учителей не меньше двух МРОТ
5 декабря, 06:16
"Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 575 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) направлен на увеличение предела допустимой стоимости подарка работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах отмечается, что, согласно действующему законодательству, не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций.
Данный запрет, как уточнили депутаты, был введен в качестве меры, направленной на предупреждение злоупотреблений при выполнении должностными лицами своих должностных обязанностей и, следовательно, на предотвращение коррупционных правонарушений, и предел допустимой стоимости подарка в размере трех тысяч рублей был установлен в 2008 году и с тех пор не менялся.
Урок математики в лицее - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Госдуме предложили ввести систему повышения квалификации учителей
19 ноября, 05:02
"Вопросом разработки данной инициативы занималась также и моя коллега Татьяна Буцкая. Законопроект направлен в правительство, в ближайшее время планируется внести его на рассмотрение Госдумы. Мы получим заключение и подготовим итоговый текст проекта", - сказал Нилов РИА новости.
Он рассказал, что почти 20 лет прошло с тех, пор как, можно было купить на три тысячи рублей и подарок, и цветы, и даже красивую упаковку.
"Сегодняшняя инфляция и существенное снижение покупательной способности рубля привело к тому, что этот предупредительно-антикоррупционный "порог" категорически устарел. Поэтому разработана инициатива, предлагающая для нескольких категорий служащих поднять лимит до десяти тысяч рублей", - добавил политик.
Такое увеличение, по словам Нилова, не приведёт к злоупотреблениям со стороны тех же врачей или учителей. "Зато позволит, например, в честь профессионального праздника скинуться всем классом на хороший букет, а преподавателю не волноваться за правовые последствия подобного подарка", - подытожил он.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Госдуме предложили ввести механизм списания ипотеки для учителей в селах
3 ноября, 01:13
 
Общество, Ярослав Нилов, Татьяна Буцкая, Госдума РФ
 
 
