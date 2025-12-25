Рейтинг@Mail.ru
05:37 25.12.2025
В ГД предложили замораживать выплаты по ипотеке для срочников с ребенком
В ГД предложили замораживать выплаты по ипотеке для срочников с ребенком
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила... РИА Новости, 25.12.2025
В ГД предложили замораживать выплаты по ипотеке для срочников с ребенком

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила ввести режим заморозки выплат по ипотеке для граждан России, которые сами проходят военную службу по призыву либо являются супругами призывников, имеющие малолетнего ребенка.
Обращения на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, а также главы Банка России Эльвиры Набиуллиной имеются в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным распространить механизм, аналогичный кредитным каникулам по Федеральному закону №377-Ф3, на граждан, проходящих военную службу по призыву, и членов их семей, имеющих действующие ипотечные кредиты", - сказано в одном из обращений.
Предлагается установить, что правом на ипотечные каникулы обладают заемщики по ипотечным кредитам, которые сами проходят военную службу по призыву либо являются супругами призывников, имеющие малолетнего ребенка, при условии, что ипотечный договор заключен до даты призыва.
Срок льготного периода предлагается определить как весь период прохождения военной службы по призыву и дополнительно 30 дней после увольнения гражданина в запас, что, по мнению депутата, позволит семье восстановить трудовую занятость и доход и плавно вернуться к стандартному режиму платежей.
В документе отмечается, что на время ипотечных каникул исполнение обязательств по внесению ежемесячных платежей подлежит приостановлению, штрафы, пени и неустойки не начисляются, кредитная организация лишается права требовать досрочного возврата суммы кредита и изменять условия договора в сторону ухудшения для заемщика, а срок кредитного договора подлежит продлению не менее чем на срок каникул, что позволит избежать резкого увеличения размера платежа в дальнейшем.
При этом подчеркивается, что использование заемщиком указанного механизма не должно ухудшать его кредитную историю, допуск обращения взыскания на предмет ипотеки, безакцептного списания средств сверх минимально допустимых сумм и передачи долга коллекторским организациям в период действия каникул.
По мнению Лантратовой, ожидаемыми результатами реализации инициативы являются повышение уровня социальной защищенности молодых семей с детьми, в которых один из родителей проходит военную службу по призыву, предотвращение утраты ими единственного жилья, укрепление доверия к государственной социальной и демографической политике, формирование позитивного образа службы по призыву как социально защищенного института, а также поддержание устойчивого спроса на ипотеку со стороны молодых семей, включая семьи военнообязанных.
