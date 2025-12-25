Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили освободить от НДФЛ выплаты работникам на аренду жилья
05:26 25.12.2025
В ГД предложили освободить от НДФЛ выплаты работникам на аренду жилья
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) компенсационные... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T05:26:00+03:00
2025-12-25T05:26:00+03:00
россия
жилье, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
В ГД предложили освободить от НДФЛ выплаты работникам на аренду жилья

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) компенсационные выплаты, которые работодатели выплачивают иногородним работникам на аренду жилья.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Парламентарии отмечают, что некоторые предприятия РФ реализуют различные формы поддержки своих работников, включая программы, направленные на обеспечение их жильем. В большинстве случаев данная поддержка реализуется в форме компенсации арендной платы за жилье для иногородних работников, либо для работников, проживающих на существенном удалении от рабочего места и вынужденных осуществлять аренду жилья в непосредственной близости от работы. Согласно действующему налоговому законодательству, данные компенсационные выплаты облагаются налогом на доход физических лиц, что существенно снижает итоговый объем компенсации, а также привлекательность данных мер поддержки работников.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Госдуме предложили увеличить норматив зачисления НДФЛ в муниципалитеты
20 декабря, 12:43
"Предлагается внести изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ в статью 217 "Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения"), предусмотрев, что обозначенные выше компенсационные выплаты от работодателя не подлежат налогообложению налогом на доход физических лиц", - сказано в пояснительной записке.
Документом также предлагается наделить правительство РФ полномочием по установлению лимита указанного необлагаемого дохода в разрезе субъектов РФ, как уточняют авторы инициативы, "в целях предотвращения чрезмерного использования данной выплаты в интересах наиболее обеспеченных работников, например руководящего состава".
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, люди сейчас стали мобильнее, они готовы переезжать туда, где у них есть возможность заработать хорошие деньги для семьи и профессионально реализоваться. Лидер партии добавил, что даже суперспециалист не может сразу купить себе жилье в новом городе, и тогда аренда - единственный выход.
"Многие предприятия страдают от кадрового дефицита и понимают, что если помочь работнику с жильем - его лояльность будет намного выше, потому что жилье - это всегда хороший стимул остаться в компании, раз работника ценят. Проблема в том, что выплаты от работодателей компенсаций арендной платы за жилье считаются доходом работника и, как любой доход, облагаются НДФЛ. То есть сама компенсация по факту становится меньше, чем могла бы быть. Мы в ЛДПР выступаем за всестороннюю поддержку людей труда и за развитие экономики", - заключил он.
По мнению авторов законопроекта, введение предлагаемого налогового освобождения будет способствовать формированию более устойчивых трудовых отношений, поскольку доступность компенсации аренды без налоговых вычетов напрямую повышает реальную ценность предоставляемой работодателем поддержки. По их мнению, это усилит лояльность работников, повысит их удовлетворенность условиями труда и создаст стимулы для долгосрочного взаимодействия с работодателем.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Госдуме предложили снизить ставки НДФЛ для пенсионеров
11 декабря, 05:10
 
