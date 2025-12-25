В Госдуме рассказали, стоит ли регулировать цены на жилье

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Модель регулирования цен на социально значимые товары вряд ли применима к рынку недвижимости, рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Российское законодательство позволяет правительству вводить предельные розничные цены на социально значимые товары на срок не более 90 календарных дней для стабилизации ситуации на потребительском рынке. То есть это временные меры для сдерживания резких скачков цен.