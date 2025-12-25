В ГД призвали повысить зарплату сотрудникам "Почты России"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Необходимо на законодательном уровне приравнять зарплату сотрудников "Почты России" к средней по региону, заявил РИА Новости депутат Госдумы, первый замруководителя фракции ЛДПР Владимир Сысоев.
По словам парламентария, в "Почте России" уже долгое время творится "полный хаос", в частности, население своевременно не может реализовать ни почтовые отправления, ни денежные переводы.
"Нужно системное решение, работники почты в регионах и населенных пунктах ждут решения. "Почта России" выполняет важнейшие государственные задачи, люди трудятся в самых отделенных уголках России и должны получать нормальную зарплату, а не зарабатывать продажей канцелярии в почтовых отделениях. Нужно на законодательном уровне приравнять зарплату сотрудников почты к средней по региону и провести аудит почты на предмет разумного расходования средств", - сказал Сысоев.