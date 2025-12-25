https://ria.ru/20251225/gorenie-2064519846.html
Пожар в бизнес-центре в Москве локализовали
Пожар в бизнес-центре в Москве локализовали - РИА Новости, 25.12.2025
Пожар в бизнес-центре в Москве локализовали
Пожар в бизнес-центре "Варшавская плаза" в Москве локализован, открытое горение ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T10:20:00+03:00
2025-12-25T10:20:00+03:00
2025-12-25T11:33:00+03:00
