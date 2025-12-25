Рейтинг@Mail.ru
Избранным президентом Гондураса стал Насри Асфру
01:34 25.12.2025 (обновлено: 13:41 25.12.2025)
Избранным президентом Гондураса стал Насри Асфру
Избранным президентом Гондураса стал Насри Асфру - РИА Новости, 25.12.2025
Избранным президентом Гондураса стал Насри Асфру
Национальный избирательный совет Гондураса (CNE) официально объявил кандидата от оппозиционной Национальной партии Насри Асфуру избранным президентом страны. РИА Новости, 25.12.2025
Избранным президентом Гондураса стал Насри Асфру

Избирательный совет Гондураса объявил Насри Асфуру избранным президентом

МЕХИКО, 25 дек - РИА Новости. Национальный избирательный совет Гондураса (CNE) официально объявил кандидата от оппозиционной Национальной партии Насри Асфуру избранным президентом страны.
"Пленум советников CNE объявляет избранным конституционным президентом Республики Гондурас на четырехлетний период, начинающийся 27 января 2026 года и заканчивающийся 27 января 2030 года, гражданина Насри Хуана Асфуру Саблу", - заявил по итогам заседания избиркома советник Карлос Кардона, видеозапись обращения опубликовала в своем блоге советница CNE Ана Паола Холл.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Госдеп отказал в визе главе избиркома Гондураса Очоа, сообщил Рубио
20 декабря, 05:34
По итогам обработки 98,27% протоколов, Асфура получил около 1 479 000 голосов (40,27%). Второе место занял кандидат от Либеральной партии Сальвадор Насралла, набравший 39,59%, третьей стала Рикси Монкада от правящей партии Libre с 19%.
Объявление результатов происходит на фоне споров о ходе выборов и обвинений в фальсификации передачи данных, которые потребовали проведения специального пересчета актов и дополнительных проверок. В CNE утверждают, что все процедуры проведены в соответствии с законом и в присутствии международных наблюдателей.
Как ожидается, декларация CNE будет опубликована в ближайшие часы в официальном издании La Gaceta.
Сальвадор Насралла - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Кандидат в президенты Гондураса обвинил Трампа во вмешательстве в выборы
5 декабря, 07:36
 
