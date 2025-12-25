https://ria.ru/20251225/gololeditsa-2064669238.html
Гололедица на дорогах Москвы и Подмосковья сохранится более двух суток
Гололедица на дорогах Москвы и Подмосковья сохранится более двух суток - РИА Новости, 25.12.2025
Гололедица на дорогах Москвы и Подмосковья сохранится более двух суток
Гололедица на дорогах Москвы и Подмосковья будет сохраняться более двух суток, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:50:00+03:00
2025-12-25T16:50:00+03:00
2025-12-25T18:29:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064701562_0:268:3166:2048_1920x0_80_0_0_5b4e678da7753bc010fcb5288ca006f8.jpg
https://ria.ru/20251225/moskva-2064501487.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064701562_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_0bf9ba7d96ec14a5db6763311c833f46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, новый год
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Новый год
Гололедица на дорогах Москвы и Подмосковья сохранится более двух суток
Гидрометцентр: на дорогах Москвы и Подмосковья гололедица сохранится двое суток
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Гололедица на дорогах Москвы и Подмосковья будет сохраняться более двух суток, следует
из данных прогностической карты Гидрометцентра.
"Гололедица. Период предупреждения с 21.00 мск 25 декабря до 21.00 мск 27 декабря. На отдельных участках дорог сохранится сильная гололедица", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В нем также предупреждают о метели и налипании мокрого снега с 21.00 мск 25 декабря до 21.00 мск 26 декабря. "Снег/Обледенение. Период предупреждения с 21 ч. 25 декабря до 21 ч. 26 декабря. Ночью и утром 26 декабря ожидается снег, местами сильный снег, метель. Ночью и днём в отдельных районах налипание мокрого снега а проводах и деревьях; на дорогах гололедица", - отмечается в сообщении.
Также сообщается о ветре с 21.00 мск 25 декабря до 09.00 мск 26 декабря. "Ветер. Период предупреждения с 21 ч. 25 декабря до 09 ч. 26 декабря. Ночью и днём 26 декабря ожидаются порывы западного и северного ветра до 15 м/с, ночью местами метель", - указано в сообщении.