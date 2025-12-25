Рейтинг@Mail.ru
16:50 25.12.2025 (обновлено: 18:29 25.12.2025)
Гололедица на дорогах Москвы и Подмосковья сохранится более двух суток
Гололедица на дорогах Москвы и Подмосковья будет сохраняться более двух суток, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра. РИА Новости, 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Гололедица на дорогах Москвы и Подмосковья будет сохраняться более двух суток, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра.
"Гололедица. Период предупреждения с 21.00 мск 25 декабря до 21.00 мск 27 декабря. На отдельных участках дорог сохранится сильная гололедица", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В нем также предупреждают о метели и налипании мокрого снега с 21.00 мск 25 декабря до 21.00 мск 26 декабря. "Снег/Обледенение. Период предупреждения с 21 ч. 25 декабря до 21 ч. 26 декабря. Ночью и утром 26 декабря ожидается снег, местами сильный снег, метель. Ночью и днём в отдельных районах налипание мокрого снега а проводах и деревьях; на дорогах гололедица", - отмечается в сообщении.
Также сообщается о ветре с 21.00 мск 25 декабря до 09.00 мск 26 декабря. "Ветер. Период предупреждения с 21 ч. 25 декабря до 09 ч. 26 декабря. Ночью и днём 26 декабря ожидаются порывы западного и северного ветра до 15 м/с, ночью местами метель", - указано в сообщении.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Синоптик спрогнозировал температуру в новогоднюю ночь в Москве
