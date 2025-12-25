https://ria.ru/20251225/golikova-2064637422.html
Голикова рассказала об увеличении потребности экономики в кадрах
Голикова рассказала об увеличении потребности экономики в кадрах - РИА Новости, 25.12.2025
Голикова рассказала об увеличении потребности экономики в кадрах
Общая потребность экономики в кадрах к 2032 году увеличится ориентировочно на 500 тысяч человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 25.12.2025
экономика
россия
татьяна голикова
россия
Голикова: потребность в кадрах к 2032 году увеличится на полмиллиона человек