Белгородский губернатор исполнит мечты троих детей с "Елки желаний"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнит мечты трех детей, он подарит электрогитару, книги и каркасный бассейн ребятам из Старого Оскола и Луганской Народной Республики.

"Книги, каркасный бассейн и электрогитара", - рассказал Гладков во время мероприятия, отвечая на вопрос о желаниях детей.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Президент, премьер, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.