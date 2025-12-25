https://ria.ru/20251225/gladkov-2064742318.html
Белгородский губернатор исполнит мечты троих детей с "Елки желаний"
Белгородский губернатор исполнит мечты троих детей с "Елки желаний"
Белгородский губернатор исполнит мечты троих детей с "Елки желаний"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнит мечты трех детей
общество
Белгородский губернатор исполнит мечты троих детей с "Елки желаний"
Гладков исполнит мечты троих детей из Старого Оскола и ЛНР с "Елки желаний"
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнит мечты трех детей, он подарит электрогитару, книги и каркасный бассейн ребятам из Старого Оскола и Луганской Народной Республики.
"Книги, каркасный бассейн и электрогитара", - рассказал Гладков во время мероприятия, отвечая на вопрос о желаниях детей.
Он отметил, что книги точно найдутся и будут доставлены, а вот с музыкальным инструментом и бассейном могут возникнуть сложности с наличием в магазинах Белгорода
. Губернатор добавил, что сразу после окончания Государственного совета отправится по магазинам, чтобы успеть купить подарки до отправки поезда.
"Подошел, снял три открытки с детскими мечтами. Одно желание - Дарьи из Луганской Народной Республики
, а еще двое ребят - Максим и Кира - из Старого Оскола. Только вчера оттуда приехал. Старый Оскол
меня не отпускает. И это хорошо. Очень хочется, чтобы новогодние мечты ребят обязательно сбылись!" - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Президент, премьер, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.