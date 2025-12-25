Рейтинг@Mail.ru
Белгородский губернатор исполнит мечты троих детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:26 25.12.2025 (обновлено: 23:35 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/gladkov-2064742318.html
Белгородский губернатор исполнит мечты троих детей с "Елки желаний"
Белгородский губернатор исполнит мечты троих детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 25.12.2025
Белгородский губернатор исполнит мечты троих детей с "Елки желаний"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнит мечты трех детей, он подарит... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T23:26:00+03:00
2025-12-25T23:35:00+03:00
общество
луганская народная республика
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064743334_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_3de19e229a747af6545a9c4476c96ae7.jpg
https://ria.ru/20251203/putin-2059525507.html
луганская народная республика
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064743334_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_e1b4681462ff4cdf695f5821db34997e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, луганская народная республика, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Общество, Луганская Народная Республика, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
Белгородский губернатор исполнит мечты троих детей с "Елки желаний"

Гладков исполнит мечты троих детей из Старого Оскола и ЛНР с "Елки желаний"

© POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков участвует в акции "Елка желаний"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков участвует в акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков участвует в акции "Елка желаний"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнит мечты трех детей, он подарит электрогитару, книги и каркасный бассейн ребятам из Старого Оскола и Луганской Народной Республики.
«

"Книги, каркасный бассейн и электрогитара", - рассказал Гладков во время мероприятия, отвечая на вопрос о желаниях детей.

Он отметил, что книги точно найдутся и будут доставлены, а вот с музыкальным инструментом и бассейном могут возникнуть сложности с наличием в магазинах Белгорода. Губернатор добавил, что сразу после окончания Государственного совета отправится по магазинам, чтобы успеть купить подарки до отправки поезда.
"Подошел, снял три открытки с детскими мечтами. Одно желание - Дарьи из Луганской Народной Республики, а еще двое ребят - Максим и Кира - из Старого Оскола. Только вчера оттуда приехал. Старый Оскол меня не отпускает. И это хорошо. Очень хочется, чтобы новогодние мечты ребят обязательно сбылись!" - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Президент, премьер, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Стало известно, какие новогодние желания детей исполнит Путин
3 декабря, 15:07
 
ОбществоЛуганская Народная РеспубликаБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала