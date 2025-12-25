https://ria.ru/20251225/gidromettsentr-2064500117.html
Синоптики предупредили о метели в центральной России в пятницу
Синоптики предупредили о метели в центральной России в пятницу
Синоптики предупредили о метели в центральной России в пятницу
Сильная метель с ветром 15-20 м/с ожидает Тамбовскую, Воронежскую, Курскую, Московскую, Брянскую, Орловскую, Калужскую и Тульскую области в пятницу, сообщили... РИА Новости, 25.12.2025
общество
россия
тульская область
гидрометцентр
россия
тульская область
Синоптики предупредили о метели в центральной России в пятницу
Гидрометцентр: сильный снег и метель накроют центральную Россию в пятницу