Гид в Грузии рассказала об отношении к российским туристам

ТБИЛИСИ, 25 дек - РИА Новости. Ненадлежащего отношения к российским туристам со стороны граждан Грузии не наблюдается, если туристы соблюдают местные правила и нормы поведения, заявила РИА Новости гид в Грузии Екатерина Таралашвили.