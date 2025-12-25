Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025

Гид в Грузии рассказала об отношении к российским туристам
08:20 25.12.2025
Гид в Грузии рассказала об отношении к российским туристам
Гид в Грузии рассказала об отношении к российским туристам - РИА Новости, 25.12.2025
Гид в Грузии рассказала об отношении к российским туристам
2025
грузия, туризм, россия
Грузия, Туризм, Россия
Гид в Грузии рассказала об отношении к российским туристам

ТБИЛИСИ, 25 дек - РИА Новости. Ненадлежащего отношения к российским туристам со стороны граждан Грузии не наблюдается, если туристы соблюдают местные правила и нормы поведения, заявила РИА Новости гид в Грузии Екатерина Таралашвили.
"В моей практике никогда не было инцидентов. Очень многое зависит от гида - он должен сглаживать острые углы и сопровождать туристов правильно", - заявила гид, отвечая на вопрос РИА Новости о том, фиксируются ли случаи оскорбления или ненадлежащего отношения со стороны жителей Грузии к российским туристам.
По ее словам, туристы, которые ведут себя культурно, остаются довольны поездкой и возвращаются в страну вновь.
Извинения главы частного Фонда кино Абхазии - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
"Глава Фонда кино Абхазии" извинился за слова о россиянах
9 июля, 00:09
 
Грузия Туризм Россия
 
 
