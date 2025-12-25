https://ria.ru/20251225/gid-2064504104.html
Гид в Грузии рассказала об отношении к российским туристам
Гид в Грузии рассказала об отношении к российским туристам - РИА Новости, 25.12.2025
Гид в Грузии рассказала об отношении к российским туристам
Ненадлежащего отношения к российским туристам со стороны граждан Грузии не наблюдается, если туристы соблюдают местные правила и нормы поведения, заявила РИА... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T08:20:00+03:00
2025-12-25T08:20:00+03:00
2025-12-25T08:20:00+03:00
грузия
туризм
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/16/1568971976_0:98:2802:1674_1920x0_80_0_0_ab72010b2588e3fcc82c8e1fcdddd6b9.jpg
https://ria.ru/20250709/abkhaziya-2028040197.html
грузия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/16/1568971976_221:0:2581:1770_1920x0_80_0_0_ac7327c54883a242608f759fb5705420.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, туризм, россия
Гид в Грузии рассказала об отношении к российским туристам
Таралашвили: инцидентов с российскими туристами в Грузии не возникает
ТБИЛИСИ, 25 дек - РИА Новости. Ненадлежащего отношения к российским туристам со стороны граждан Грузии не наблюдается, если туристы соблюдают местные правила и нормы поведения, заявила РИА Новости гид в Грузии Екатерина Таралашвили.
"В моей практике никогда не было инцидентов. Очень многое зависит от гида - он должен сглаживать острые углы и сопровождать туристов правильно", - заявила гид, отвечая на вопрос РИА Новости о том, фиксируются ли случаи оскорбления или ненадлежащего отношения со стороны жителей Грузии
к российским туристам.
По ее словам, туристы, которые ведут себя культурно, остаются довольны поездкой и возвращаются в страну вновь.