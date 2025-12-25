В Германии нагнетается тема шпиономании, заявил посол России в ФРГ

БЕРЛИН, 25 дек - РИА Новости. Тема шпиономании все сильнее нагнетается в Германии, россиянам и представителям русскоязычной диаспоры следует проявлять осмотрительность в рамках публичного и цифрового общения, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.

"Антироссийские проявления в ФРГ , к сожалению, имеют место. Это и ограничения, вытекающие из санкционных еэсовских регламентов, и бытовая русофобия. Относительно новая тенденция связана с нагнетанием в местном общественно-политическом и медийном пространстве темы шпиономании в проекции на наших соотечественников", - сказал посол.

По словам дипломата, россияне и русскоговорящие граждане ФРГ публично преподносятся в качестве некой "пятой колонны Кремля", откуда российские спецслужбы якобы черпают кадры для ведения подрывной и разведдеятельности, совершения гибридных атак.

"Имеются прецеденты уголовного преследования за поддержку политики российского руководства. В этой связи рекомендовали бы согражданам и представителям русскоязычной диаспоры проявлять осмотрительность в рамках публичной и цифровой коммуникации", - добавил Нечаев