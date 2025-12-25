Рейтинг@Mail.ru
В Германии нагнетается тема шпиономании, заявил посол России в ФРГ - РИА Новости, 25.12.2025
16:23 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/germaniya-2064662439.html
В Германии нагнетается тема шпиономании, заявил посол России в ФРГ
В Германии нагнетается тема шпиономании, заявил посол России в ФРГ - РИА Новости, 25.12.2025
В Германии нагнетается тема шпиономании, заявил посол России в ФРГ
Тема шпиономании все сильнее нагнетается в Германии, россиянам и представителям русскоязычной диаспоры следует проявлять осмотрительность в рамках публичного и... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:23:00+03:00
2025-12-25T16:23:00+03:00
в мире
германия
россия
сергей нечаев (дипломат)
германия
россия
в мире, германия, россия, сергей нечаев (дипломат)
В мире, Германия, Россия, Сергей Нечаев (дипломат)
В Германии нагнетается тема шпиономании, заявил посол России в ФРГ

РИА Новости: Нечаев призвал россиян к осмотрительности из-за шпиономании в ФРГ

© Фото : МИД РФСергей Нечаев
Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : МИД РФ
Сергей Нечаев. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 дек - РИА Новости. Тема шпиономании все сильнее нагнетается в Германии, россиянам и представителям русскоязычной диаспоры следует проявлять осмотрительность в рамках публичного и цифрового общения, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Антироссийские проявления в ФРГ, к сожалению, имеют место. Это и ограничения, вытекающие из санкционных еэсовских регламентов, и бытовая русофобия. Относительно новая тенденция связана с нагнетанием в местном общественно-политическом и медийном пространстве темы шпиономании в проекции на наших соотечественников", - сказал посол.
По словам дипломата, россияне и русскоговорящие граждане ФРГ публично преподносятся в качестве некой "пятой колонны Кремля", откуда российские спецслужбы якобы черпают кадры для ведения подрывной и разведдеятельности, совершения гибридных атак.
"Имеются прецеденты уголовного преследования за поддержку политики российского руководства. В этой связи рекомендовали бы согражданам и представителям русскоязычной диаспоры проявлять осмотрительность в рамках публичной и цифровой коммуникации", - добавил Нечаев.
Глава диппредставительства добавил, что посольство со своей стороны предпринимает усилия по противодействию преследованиям сограждан, при необходимости оказывает им консульскую, консультационную, правовую поддержку.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В Германии сообщили о дерзком тайном плане стран Запада против России
В миреГерманияРоссияСергей Нечаев (дипломат)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
