В Германии нагнетается тема шпиономании, заявил посол России в ФРГ
В Германии нагнетается тема шпиономании, заявил посол России в ФРГ - 25.12.2025
В Германии нагнетается тема шпиономании, заявил посол России в ФРГ
Тема шпиономании все сильнее нагнетается в Германии, россиянам и представителям русскоязычной диаспоры следует проявлять осмотрительность в рамках публичного и...
2025-12-25T16:23:00+03:00
2025-12-25T16:23:00+03:00
2025-12-25T16:23:00+03:00
в мире
германия
россия
сергей нечаев (дипломат)
германия
россия
В Германии нагнетается тема шпиономании, заявил посол России в ФРГ
БЕРЛИН, 25 дек - РИА Новости. Тема шпиономании все сильнее нагнетается в Германии, россиянам и представителям русскоязычной диаспоры следует проявлять осмотрительность в рамках публичного и цифрового общения, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Антироссийские проявления в ФРГ
, к сожалению, имеют место. Это и ограничения, вытекающие из санкционных еэсовских регламентов, и бытовая русофобия. Относительно новая тенденция связана с нагнетанием в местном общественно-политическом и медийном пространстве темы шпиономании в проекции на наших соотечественников", - сказал посол.
По словам дипломата, россияне и русскоговорящие граждане ФРГ публично преподносятся в качестве некой "пятой колонны Кремля", откуда российские спецслужбы якобы черпают кадры для ведения подрывной и разведдеятельности, совершения гибридных атак.
"Имеются прецеденты уголовного преследования за поддержку политики российского руководства. В этой связи рекомендовали бы согражданам и представителям русскоязычной диаспоры проявлять осмотрительность в рамках публичной и цифровой коммуникации", - добавил Нечаев
.
Глава диппредставительства добавил, что посольство со своей стороны предпринимает усилия по противодействию преследованиям сограждан, при необходимости оказывает им консульскую, консультационную, правовую поддержку.