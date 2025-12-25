https://ria.ru/20251225/germaniya-2064622334.html
ФРГ жестко противодействует СМИ с другой позицией, заявил посол России
ФРГ жестко противодействует СМИ с другой позицией, заявил посол России - РИА Новости, 25.12.2025
ФРГ жестко противодействует СМИ с другой позицией, заявил посол России
Германские средства массовой информации пытаются представить Россию как агрессивную диктатуру, СМИ с альтернативной позицией, которые пытаются опровергнуть... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T14:57:00+03:00
2025-12-25T14:57:00+03:00
2025-12-25T14:57:00+03:00
в мире
россия
германия
сергей нечаев (дипломат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751324926_0:346:2048:1498_1920x0_80_0_0_259304a5b37a7fdd29f69c34a6250a89.jpg
https://ria.ru/20251223/merts-2064141734.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751324926_0:241:2048:1777_1920x0_80_0_0_337977df87c2c7a22771704e19e5ab26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, сергей нечаев (дипломат)
В мире, Россия, Германия, Сергей Нечаев (дипломат)
ФРГ жестко противодействует СМИ с другой позицией, заявил посол России
РИА Новости: посол РФ в ФРГ Нечаев указал на предвзятость многих немецких СМИ
БЕРЛИН, 25 дек - РИА Новости. Германские средства массовой информации пытаются представить Россию как агрессивную диктатуру, СМИ с альтернативной позицией, которые пытаются опровергнуть пропагандистские нарративы, встречают жесткое противодействие, заявил в интервью РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.
"Россию пытаются представить как агрессивную диктатуру, целью которой является дестабилизация западного "демократического строя". Попытки отдельных несистемных изданий опровергнуть пропагандистские нарративы мейнстрима и дать альтернативную картину встречают жёсткое противодействие", - сказал посол.
По словам Нечаева
, в информационном освещении германскими СМИ российской тематики и связанных с ней актуальных событий "продолжают преобладать односторонность и предвзятость".
"Информационная блокада посольства имеет место, но мы стараемся ее преодолевать, активно донося российскую точку зрения до германской общественности. Знаем, что наш голос в Германии
хорошо слышен", - добавил глава дипмиссии.