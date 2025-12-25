БЕРЛИН, 25 дек - РИА Новости. Германские средства массовой информации пытаются представить Россию как агрессивную диктатуру, СМИ с альтернативной позицией, которые пытаются опровергнуть пропагандистские нарративы, встречают жесткое противодействие, заявил в интервью РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.