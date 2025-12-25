Рейтинг@Mail.ru
ФРГ жестко противодействует СМИ с другой позицией, заявил посол России - РИА Новости, 25.12.2025
14:57 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/germaniya-2064622334.html
ФРГ жестко противодействует СМИ с другой позицией, заявил посол России
Германские средства массовой информации пытаются представить Россию как агрессивную диктатуру, СМИ с альтернативной позицией, которые пытаются опровергнуть... РИА Новости, 25.12.2025
ФРГ жестко противодействует СМИ с другой позицией, заявил посол России

РИА Новости: посол РФ в ФРГ Нечаев указал на предвзятость многих немецких СМИ

© Фото : МИД РФСергей Нечаев
Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : МИД РФ
Сергей Нечаев. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 дек - РИА Новости. Германские средства массовой информации пытаются представить Россию как агрессивную диктатуру, СМИ с альтернативной позицией, которые пытаются опровергнуть пропагандистские нарративы, встречают жесткое противодействие, заявил в интервью РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.
"Россию пытаются представить как агрессивную диктатуру, целью которой является дестабилизация западного "демократического строя". Попытки отдельных несистемных изданий опровергнуть пропагандистские нарративы мейнстрима и дать альтернативную картину встречают жёсткое противодействие", - сказал посол.
По словам Нечаева, в информационном освещении германскими СМИ российской тематики и связанных с ней актуальных событий "продолжают преобладать односторонность и предвзятость".
"Информационная блокада посольства имеет место, но мы стараемся ее преодолевать, активно донося российскую точку зрения до германской общественности. Знаем, что наш голос в Германии хорошо слышен", - добавил глава дипмиссии.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
СМИ сообщили о больших проблемах у Мерца из-за России
23 декабря, 17:11
 
