"Усилим давление": в Германии жестко осадили Зеленского после слов о России

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский зря надеется на поддержку Соединенным Штатами своего проекта по урегулированию военного конфликта на Украине, заявил немецкий политолог Стефан Фрелих в интервью для телеканала Welt.
Отвечая на вопрос ведущей о проекте Зеленского, Фрелих отметил, что он вряд ли будет поддержан США из-за различия позиций между Вашингтоном и Киевом и ситуации на фронте.
"Я не знаю, как Украина должно пережить эту (Ситуацию. — Прим. Ред.) в среднесрочной перспективе, что тревожит НАТО", — подытожил Фрелих.
В среду ряд СМИ сообщил, что Зеленский представил проект мирного урегулирования в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов — отказ Киева отводить войска из российских регионов, но России при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России.
Председатель комиссии общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что проект Зеленского является бегством от реальности.
