"Усилим давление": в Германии жестко осадили Зеленского после слов о России
01:29 25.12.2025 (обновлено: 10:04 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/germaniya-2064484552.html
"Усилим давление": в Германии жестко осадили Зеленского после слов о России
"Усилим давление": в Германии жестко осадили Зеленского после слов о России - РИА Новости, 25.12.2025
"Усилим давление": в Германии жестко осадили Зеленского после слов о России
Владимир Зеленский зря надеется на поддержку Соединенным Штатами своего проекта по урегулированию военного конфликта на Украине, заявил немецкий политолог... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T01:29:00+03:00
2025-12-25T10:04:00+03:00
в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир рогов, welt, нато, запорожская аэс
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Welt, НАТО, Запорожская АЭС
"Усилим давление": в Германии жестко осадили Зеленского после слов о России

Welt: Зеленский зря надеется на поддержку США его нового плана по Украине

© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский зря надеется на поддержку Соединенным Штатами своего проекта по урегулированию военного конфликта на Украине, заявил немецкий политолог Стефан Фрелих в интервью для телеканала Welt.
Отвечая на вопрос ведущей о проекте Зеленского, Фрелих отметил, что он вряд ли будет поддержан США из-за различия позиций между Вашингтоном и Киевом и ситуации на фронте.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Проект Зеленского содержит угрозы нацбезопасности России, считают в Госдуме
Вчера, 00:10
"Есть понимание, что Россия побеждает, а американцы больше не являются партнерами (Киеву. — Прим. Ред.). Американцы представляются нейтральными посредниками, но такими не являются, так как усилили давление на Украину. План не сработает", — сказал он.
По словам эксперта, недавние конструктивные переговоры России и США в Майами показали, что Украина и Европа оказались в одиночестве, что делает будущее режима Зеленского очень туманным.
"Я не знаю, как Украина должно пережить эту (Ситуацию. — Прим. Ред.) в среднесрочной перспективе, что тревожит НАТО", — подытожил Фрелих.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Зеленский давно утратил человеческий образ, заявили в Госдуме
24 декабря, 22:05
В среду ряд СМИ сообщил, что Зеленский представил проект мирного урегулирования в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов — отказ Киева отводить войска из российских регионов, но России при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России.
Председатель комиссии общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что проект Зеленского является бегством от реальности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Медведев назвал режим Зеленского диктаторским
24 декабря, 10:09
 
