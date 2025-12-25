https://ria.ru/20251225/gerasimenko-2064680323.html
В "ЛизаАлерт" рассказали о поисках пропавшего экс-депутата Госдумы
В "ЛизаАлерт" рассказали о поисках пропавшего экс-депутата Госдумы - РИА Новости, 25.12.2025
В "ЛизаАлерт" рассказали о поисках пропавшего экс-депутата Госдумы
Бывший депутат Госдумы Николай Герасименко пропал в Москве в среду, его ищут добровольцы, сообщила РИА Новости пресс-служба поисково-спасательного отряда... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T17:27:00+03:00
2025-12-25T17:27:00+03:00
2025-12-25T17:27:00+03:00
москва
госдума рф
николай герасименко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064640661_349:50:2630:1333_1920x0_80_0_0_c5fafe1eae449448c697d8102184099c.jpg
https://ria.ru/20251218/poiski-2062798934.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064640661_0:0:2630:1974_1920x0_80_0_0_94f8f007e8ef276ca891b70716ba7741.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, госдума рф, николай герасименко
Москва, Госдума РФ, Николай Герасименко
В "ЛизаАлерт" рассказали о поисках пропавшего экс-депутата Госдумы
В Москве добровольцы "ЛизаАлерт" ищут пропавшего экс-депутата ГД Герасименко