В "ЛизаАлерт" рассказали о поисках пропавшего экс-депутата Госдумы - РИА Новости, 25.12.2025
17:27 25.12.2025
В "ЛизаАлерт" рассказали о поисках пропавшего экс-депутата Госдумы
В "ЛизаАлерт" рассказали о поисках пропавшего экс-депутата Госдумы
москва, госдума рф, николай герасименко
Москва, Госдума РФ, Николай Герасименко
Николай Герасименко. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Николай Герасименко пропал в Москве в среду, его ищут добровольцы, сообщила РИА Новости пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
"Герасименко Николай Федорович пропал 24 декабря. Около 17.00 24 декабря родственники сообщили в ДПСО "ЛизаАлерт" о пропаже Герасименко, заявка была принята сразу в работу. Добровольцы после полученной информации выехали на место пропажи", - рассказала агентству организация.
Добровольцы продолжают обзвон медицинских учреждений и распространение в сети ориентировок, автономные экипажи ищут свидетелей и совместно с полицией отрабатывают камеры, уточнила пресс-служба.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В "ЛизаАлерт" рассказали, когда возобновятся поиски семьи Усольцевых
18 декабря, 01:48
 
МоскваГосдума РФНиколай Герасименко
 
 
