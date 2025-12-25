https://ria.ru/20251225/gerasimenko-2064666802.html
Экс-депутат Госдумы пропал во время прогулки с собакой, пишут СМИ
Бывший депутат Госдумы Николай Герасименко ушел гулять с собакой и пропал, сообщает Life. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:37:00+03:00
2025-12-25T16:37:00+03:00
2025-12-25T16:37:00+03:00
происшествия
москва
николай герасименко
госдума рф
москва
происшествия, москва, николай герасименко, госдума рф
Происшествия, Москва, Николай Герасименко, Госдума РФ
Life: экс-депутат Госдумы Герасименко пропал на прогулке с собакой в Москве