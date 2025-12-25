Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Госдумы пропал во время прогулки с собакой, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2025
16:37 25.12.2025
Экс-депутат Госдумы пропал во время прогулки с собакой, пишут СМИ
Николай Герасименко. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Николай Герасименко ушел гулять с собакой и пропал, сообщает Life.
"Экс-депутат Госдумы Николай Герасименко пропал в Москве. В последний раз его видел возле дома на юго-западе столицы, когда он пошел гулять с собакой", — говорится в сообщении.
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Курский экс-депутат Васильев признал вину в хищениях на фортификациях
Вчера, 15:37
По данным издания, Герасименко вышел из дома накануне и с тех пор не выходил на связь. Его собака породы акита-ину по кличке Кей также пропала.
Отмечается, что Герасименко был депутатом Госдумы сразу шести созывов и автором закона "Об ограничении курения табака".
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Суд продлил арест экс-депутата Перми по делу о призывах к терроризму
24 декабря, 13:12
 
ПроисшествияМоскваНиколай ГерасименкоГосдума РФ
 
 
