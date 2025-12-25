Рейтинг@Mail.ru
08:36 25.12.2025
В Госдуме предложили вести заседания резонансных дел с онлайн-трансляцией
В Госдуме предложили вести заседания резонансных дел с онлайн-трансляцией
россия, сардана авксентьева, общество, госдума рф
Россия, Сардана Авксентьева, Общество, Госдума РФ
© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили вести судебные заседания резонансных дел с открытой онлайн-трансляцией.
Обращение на имя председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали депутаты Сардана Авксентьева, Антон Ткачев и Владимир Плякин.
"Чтобы повысить прозрачность правосудия и открытость судебной системы, предлагаем внедрить обязательные онлайн-трансляции судебных заседаний по делам, имеющим выраженный общественный резонанс", - сказано в письме.
Для реализации указанной инициативы, по их мнению, необходимо разработать и утвердить специальный порядок обязательной трансляции в интернете открытых судебных заседаний по резонансным делам. Этот порядок, как отмечается в документе, должен быть закреплён нормативно принятием соответствующего приказа Верховного суда РФ, чтобы у судов появилась прямая обязанность проводить трансляцию при выполнении установленных условий, а не только право разрешать её по своему усмотрению.
Кроме того, предлагается определить чёткие критерии "резонансности" дела - признаки, при наличии которых судебное разбирательство автоматически подпадает под требование обязательной онлайн-трансляции.
"Такими критериями могут быть, например: значительное число обращений граждан и организаций в адрес суда или Верховного суда с просьбой обеспечить трансляцию конкретного процесса; широкое освещение дела в СМИ и социальных сетях; участие в деле известных публичных лиц", - добавляется в документе.
Отмечается, что предложенные меры не требуют отмены действующих ограничений на гласность судебных заседаний, а лишь дополняют их в части открытых процессов, и речь идёт исключительно о делах, которые уже подлежат открытому разбирательству (то есть не затрагивают государственную тайну, личную тайну, охраняемую законом информацию и иные случаи, когда закон предписывает закрытое заседание).
Открытый доступ к резонансным судебным процессам, по мнению парламентариев, позволит гражданам лично наблюдать за ходом правосудия в важных для общества делах, что в свою очередь укрепит доверие к судебной системе, поскольку решающая роль открытости судебного разбирательства закреплена конституцией РФ.
РоссияСардана АвксентьеваОбществоГосдума РФ
 
 
