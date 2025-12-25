https://ria.ru/20251225/gazprom-2064726623.html
"Газпром" построит "Силу Сибири 2" с опережением срока, заявил Миллер
"Газпром" построит "Силу Сибири 2" с опережением срока, заявил Миллер - РИА Новости, 25.12.2025
"Газпром" построит "Силу Сибири 2" с опережением срока, заявил Миллер
"Газпром" построит газопровод "Сила Сибири 2", не только качественно, но и с опережением срока, как ранее реализовал "Силу Сибири", заявил глава компании... РИА Новости, 25.12.2025
экономика
газпром
сила сибири — 2
алексей миллер
"Газпром" построит "Силу Сибири 2" с опережением срока, заявил Миллер
Миллер: "Газпром" построит "Силу Сибири 2" не только в срок, но и с опережением