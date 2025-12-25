"Газпром" построит "Силу Сибири 2" с опережением срока, заявил Миллер

Рейтинг@Mail.ru
20:47 25.12.2025 (обновлено: 20:53 25.12.2025)
экономика, газпром, сила сибири — 2, алексей миллер
Экономика, Газпром, Сила Сибири — 2, Алексей Миллер
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири".
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири. - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири". . Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Газпром" построит газопровод "Сила Сибири 2", не только качественно, но и с опережением срока, как ранее реализовал "Силу Сибири", заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвященном подведению предварительных итогов года.
"Как и "Силу Сибири", мы газопровод "Сила Сибири 2" построим не только в срок и качественно, но и с опережением срока", - приводит пресс-служба слова Миллера.
Руководитель Государственного энергетического управления КНР Нур Бекри на церемонии торжественной встречи двух танкеров со сжиженным газом проекта Ямал СПГ в порту Цзянсу Жудун - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Этого мало". Китай поглотил ключевой российский экспорт и попросил еще
Вчера, 08:00
 
