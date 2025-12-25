Рейтинг@Mail.ru
В Газе впервые с начала конфликта прошла рождественская служба - РИА Новости, 25.12.2025
20:20 25.12.2025
В Газе впервые с начала конфликта прошла рождественская служба
Христиане Газы впервые с событий октября 2023 года собрались на рождественскую службу в церкви Святого семейства города Газа, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.12.2025
В Газе впервые с начала конфликта прошла рождественская служба

В Газе впервые с октября 2023 года прошла рождественская служба

ГАЗА, 25 дек - РИА Новости. Христиане Газы впервые с событий октября 2023 года собрались на рождественскую службу в церкви Святого семейства города Газа, передает корреспондент РИА Новости.
Перед началом службы прихожане установили в церкви и украсили небольшую рождественскую ель. Никаких других праздничных мероприятий, кроме рождественской службы, в этом году не предусмотрено. Тем не менее, по словам собравшихся, это Рождество в Газе люди встречают с гораздо большей надеждой, чем в прошлом году.
"Мы хотим отметить Рождество в надежде на мир и попытаться хотя бы отчасти вернуть себе прежнее ощущение праздника. Все это делается в очень ограниченном масштабе, но мы должны хотя бы порадовать детей, которые травмированы войной… Надеюсь, в будущем году ситуация изменится, мы будем жить в мире и безопасности", - говорит беженец Рами аль-Фарра.
Большинство прихожан потеряли кого-то из близких, многие лишились жилья. Кто-то, как аль-Фарра, практически с начала войны стал беженцем и нашел убежище в церкви.
В общей сложности церковь Святого семейства в Газе за два года конфликта приютила около 450 человек, оставшихся без крова. При этом само здание церкви несколько раз подвергалось израильским бомбардировкам. В результате последнего подобного удара в июле этого года погибли трое беженцев, еще девять человек получили ранения, включая одного из служителей.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая тех, кто был осужден на пожизненные сроки за терроризм. В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену.
За период конфликта между ХАМАС и Израилем погибли свыше 70,6 тысячи палестинцев, более 170 тысяч - ранены. По данным израильской стороны, по меньшей мере 1,2 тысячи граждан еврейского государства стали жертвами войны. Между тем, по оценкам региональных и международных структур, восстановление фактически полностью разрушенного анклава займет около десяти лет и потребует порядка 70 миллиардов долларов.
Самопровозглашенное Косово отправило гумпомощь в сектор Газа
14 декабря, 02:07
