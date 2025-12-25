Рейтинг@Mail.ru
В ГАИ предложили повысить скорость передвижения по некоторым дорогам - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 25.12.2025 (обновлено: 21:44 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/gai-2064729007.html
В ГАИ предложили повысить скорость передвижения по некоторым дорогам
В ГАИ предложили повысить скорость передвижения по некоторым дорогам - РИА Новости, 25.12.2025
В ГАИ предложили повысить скорость передвижения по некоторым дорогам
Замначальника Госавтоинспекции Олег Понарьин предложил повысить максимально допустимую скорость передвижения по некоторым дорогам. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T21:04:00+03:00
2025-12-25T21:44:00+03:00
авто
россия
гаи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156270/79/1562707959_0:0:2440:1373_1920x0_80_0_0_e778871871802736481e6cbc476528c3.jpg
https://ria.ru/20251120/ekzamen-2056265705.html
https://ria.ru/20250923/mvd-2043816184.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156270/79/1562707959_0:109:2440:1939_1920x0_80_0_0_08ee1522e0bc446dde90264b6169b4f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, гаи
Авто, Россия, ГАИ
В ГАИ предложили повысить скорость передвижения по некоторым дорогам

Замначальника ГАИ Понарьин предложил поднять скорость езды на отдельных участках

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль на трассе
Автомобиль на трассе - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль на трассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Замначальника Госавтоинспекции Олег Понарьин предложил повысить максимально допустимую скорость передвижения по некоторым дорогам.
"На отдельных участках стоит даже и повысить скорость, чтобы это было комфортно и удобно, чтобы водители не сталкивались с необходимостью как-то выходить из положения и искать себе другой режим движения", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории B в ГИБДД Строгино в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Россиянам сообщили о возможных изменениях в приеме экзаменов на права
20 ноября, 12:37
Понарьин отвечал на вопрос об изменении подхода к организации скоростного режима в Стратегии повышения безопасности дорожного движения, которую президент Владимир Путин утвердил в середине прошлого месяца.

Содержание новой стратегии

В соответствии с ней до 2030 года ожидается существенное снижение уровня смертности и травматизма на дорогах, а до 2036-го планируется дальнейшее ужесточение целевых показателей безопасности дорожного движения.
Среди основных направлений повышения безопасности участников дорожного движения:
  • обновление и контроль технического состояния транспортных средств;
  • совершенствование нормативно-правовой базы и повышение ответственности за нарушения;
  • системная работа по повышению уровня правовой и технической грамотности автомобилистов;
  • модернизация дорожной инфраструктуры с учетом современных стандартов безопасности;
  • внедрение современных технологий мониторинга и контроля за дорожным движением.
Правительство должно представить перечень планируемых мероприятий до мая, после чего его будут поэтапно внедрять в практику на протяжении пяти лет.​
Вождение праворульной машины - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
МВД выступило против ограничений на праворульные машины
23 сентября, 18:05
 
АвтоРоссияГАИ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала