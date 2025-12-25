https://ria.ru/20251225/gai-2064729007.html
В ГАИ предложили повысить скорость передвижения по некоторым дорогам
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Замначальника Госавтоинспекции Олег Понарьин предложил повысить максимально допустимую скорость передвижения по некоторым дорогам.
"На отдельных участках стоит даже и повысить скорость, чтобы это было комфортно и удобно, чтобы водители не сталкивались с необходимостью как-то выходить из положения и искать себе другой режим движения", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда"
Понарьин отвечал на вопрос об изменении подхода к организации скоростного режима в Стратегии повышения безопасности дорожного движения
, которую президент Владимир Путин
утвердил в середине прошлого месяца.
Содержание новой стратегии
В соответствии с ней до 2030 года ожидается существенное снижение уровня смертности и травматизма на дорогах, а до 2036-го планируется дальнейшее ужесточение целевых показателей безопасности дорожного движения.
Среди основных направлений повышения безопасности участников дорожного движения:
- обновление и контроль технического состояния транспортных средств;
- совершенствование нормативно-правовой базы и повышение ответственности за нарушения;
- системная работа по повышению уровня правовой и технической грамотности автомобилистов;
- модернизация дорожной инфраструктуры с учетом современных стандартов безопасности;
- внедрение современных технологий мониторинга и контроля за дорожным движением.
Правительство должно представить перечень планируемых мероприятий до мая, после чего его будут поэтапно внедрять в практику на протяжении пяти лет.