ФСБ показала ликвидированного в Калужской области украинского агента - РИА Новости, 25.12.2025
13:17 25.12.2025
ФСБ показала ликвидированного в Калужской области украинского агента
ФСБ показала ликвидированного в Калужской области украинского агента
Место ликвидации террориста, который хотел по заданию украинских спецслужб взорвать федеральное газохранилище
Житель Калуги по заданию украинских спецслужб хотел взорвать федеральное газохранилище и автостоянку оборонного предприятия.
ФСБ показала ликвидированного в Калужской области украинского агента

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик, где показан ликвидированный агент украинских спецслужб, собиравшийся устроить теракты в Калужской области.
На опубликованных кадрах тело лежит на снегу, в руке - пистолет. Рядом ходят правоохранители.
Также показано, как оперативники достают чёрный мешок, закопанный в тайнике. Далее демонстрируются бутылки, использованные для приготовления бомб.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении в Калужской области подрывов самодельных взрывных устройств на федеральном газохранилище и автостоянке оборонного предприятия. Житель Калуги, родившийся в Запорожье, планировал сделать это по заданию украинских спецслужб, он оказал вооружённое сопротивление при задержании и был ликвидирован.
Задержание боевика банды Басаева и Хаттаба, напавшей на Ботлихский район Дагестана в 1999 году - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
ФСБ показала задержание мужчины по делу о нападении на Дагестан в 1999 году
Калужская областьКалугаЗапорожьеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
