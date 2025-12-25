https://ria.ru/20251225/fsb-2064575157.html
ФСБ показала ликвидированного в Калужской области украинского агента
ФСБ опубликовала видеоролик, где показан ликвидированный агент украинских спецслужб, собиравшийся устроить теракты в Калужской области. РИА Новости, 25.12.2025
Место ликвидации террориста, который хотел по заданию украинских спецслужб взорвать федеральное газохранилище
Житель Калуги по заданию украинских спецслужб хотел взорвать федеральное газохранилище и автостоянку оборонного предприятия.
калужская область, калуга, запорожье, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ФСБ показала ликвидированного в Калужской области украинского агента
