ФСБ ликвидировала агента Киева, готовившего теракты в Калужской области
В Калужской области ликвидировали агента украинских спецслужб, планировавшего серию терактов, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T11:54:00+03:00
2025-12-25T11:54:00+03:00
2025-12-25T12:47:00+03:00
Новости
Место ликвидации террориста, который хотел по заданию украинских спецслужб взорвать федеральное газохранилище
Житель Калуги по заданию украинских спецслужб хотел взорвать федеральное газохранилище и автостоянку оборонного предприятия.
Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Калужская область, Калуга
ФСБ ликвидировала агента Киева, готовившего теракты в Калужской области
ФСБ ликвидировала украинского агента, готовившего теракты в Калужской области
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Калужской области ликвидировали агента украинских спецслужб, планировавшего серию терактов, сообщил ЦОС ФСБ.
"Установлен житель Калуги
, 1976 года рождения, уроженец Запорожья
, планировавший по заданию украинских спецслужб подрыв самодельных взрывных устройств на федеральном газохранилище и автомобильной стоянке оборонного предприятия", — говорится в заявлении.
При попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление, его уничтожили ответным огнем. Пострадавших среди силовиков и мирных жителей нет, отметили в ведомстве.
В телефоне злоумышленника нашли переписку в мессенджере Telegram
с украинским куратором. Они обсуждали планируемые преступления, инструкции по изготовлению СВУ и взрывчатых веществ.
Уточняется, что для совершения теракта подготовили 80 килограммов бризантного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства. Из оборудованного схрона изъяли 300 граммов пластичной взрывчатки иностранного производства, два электродетонатора, пистолет ПМ и боеприпасы к нему.
Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.