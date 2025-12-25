Рейтинг@Mail.ru
ФСБ ликвидировала агента Киева, готовившего теракты в Калужской области
11:54 25.12.2025 (обновлено: 12:47 25.12.2025)
ФСБ ликвидировала агента Киева, готовившего теракты в Калужской области
ФСБ ликвидировала агента Киева, готовившего теракты в Калужской области
ФСБ ликвидировала агента Киева, готовившего теракты в Калужской области
В Калужской области ликвидировали агента украинских спецслужб, планировавшего серию терактов, сообщил ЦОС ФСБ.
Место ликвидации террориста, который хотел по заданию украинских спецслужб взорвать федеральное газохранилище
Житель Калуги по заданию украинских спецслужб хотел взорвать федеральное газохранилище и автостоянку оборонного предприятия.
Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Калужская область, Калуга
ФСБ ликвидировала украинского агента, готовившего теракты в Калужской области

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Калужской области ликвидировали агента украинских спецслужб, планировавшего серию терактов, сообщил ЦОС ФСБ.
"Установлен житель Калуги, 1976 года рождения, уроженец Запорожья, планировавший по заданию украинских спецслужб подрыв самодельных взрывных устройств на федеральном газохранилище и автомобильной стоянке оборонного предприятия", — говорится в заявлении.
При попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление, его уничтожили ответным огнем. Пострадавших среди силовиков и мирных жителей нет, отметили в ведомстве.
В телефоне злоумышленника нашли переписку в мессенджере Telegram с украинским куратором. Они обсуждали планируемые преступления, инструкции по изготовлению СВУ и взрывчатых веществ.
Уточняется, что для совершения теракта подготовили 80 килограммов бризантного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства. Из оборудованного схрона изъяли 300 граммов пластичной взрывчатки иностранного производства, два электродетонатора, пистолет ПМ и боеприпасы к нему.
Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.
