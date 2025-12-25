https://ria.ru/20251225/front-2064499158.html
Заключенных в Харькове принуждают идти на фронт, рассказал пленный
ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинских заключенных принуждают заключать контракт с ВСУ, рассказал РИА Новости пленный бывший украинский заключенный Роман Дубовик.
Ранее Дубовик отбывал пятилетний срок за кражу, после чего подписал контракт с ВСУ
и сдался в плен ВС РФ
.
"Приезжали на Харьковское СИЗО военные люди. Вытягивали всех заключенных и с ними общались, а потом набирали на войну людей. В добровольно-принудительном порядке. Сами работники лагеря гайки закручивали. Делали так, чтобы сам пришел воевать", - сказал пленный.
Он добавил, что сотрудники лагеря, где пребывали заключенные, создавали невыносимые условия, чтобы заключенный быстрее принял решение уйти на фронт.