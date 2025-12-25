Заключенных в Харькове принуждают идти на фронт, рассказал пленный

"Приезжали на Харьковское СИЗО военные люди. Вытягивали всех заключенных и с ними общались, а потом набирали на войну людей. В добровольно-принудительном порядке. Сами работники лагеря гайки закручивали. Делали так, чтобы сам пришел воевать", - сказал пленный.