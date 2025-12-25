Рейтинг@Mail.ru
Заключенных в Харькове принуждают идти на фронт, рассказал пленный
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 25.12.2025
Заключенных в Харькове принуждают идти на фронт, рассказал пленный
Украинских заключенных принуждают заключать контракт с ВСУ, рассказал РИА Новости пленный бывший украинский заключенный Роман Дубовик. РИА Новости, 25.12.2025
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинских заключенных принуждают заключать контракт с ВСУ, рассказал РИА Новости пленный бывший украинский заключенный Роман Дубовик.
Ранее Дубовик отбывал пятилетний срок за кражу, после чего подписал контракт с ВСУ и сдался в плен ВС РФ.
"Приезжали на Харьковское СИЗО военные люди. Вытягивали всех заключенных и с ними общались, а потом набирали на войну людей. В добровольно-принудительном порядке. Сами работники лагеря гайки закручивали. Делали так, чтобы сам пришел воевать", - сказал пленный.
Он добавил, что сотрудники лагеря, где пребывали заключенные, создавали невыносимые условия, чтобы заключенный быстрее принял решение уйти на фронт.
Военнослужащие вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Пленный боевик ВСУ призвал сослуживцев сдаться в плен
24 декабря, 22:54
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
