Макрон намерен добиться освобождения Винатье*, сообщают СМИ

В четверг Песков сообщил, что по поручению главы российского государства созвонился с журналистом телеканала LCI Жеромом по поводу осужденного в России француза Лорана Винатье*.

Он подтвердил, что Парижу было сделано предложение, и заявил, что мяч в ситуации с Винатье*, который признан в РФ иноагентом и в отношении которого возбуждено дело о шпионаже, сейчас на стороне Франции.