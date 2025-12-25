Рейтинг@Mail.ru
Макрон намерен добиться освобождения Винатье*, сообщают СМИ - РИА Новости, 25.12.2025
22:21 25.12.2025
Макрон намерен добиться освобождения Винатье*, сообщают СМИ
Макрон намерен добиться освобождения Винатье*, сообщают СМИ
РИА Новости
россия, франция, париж, дмитрий песков, эммануэль макрон, владимир путин, в мире
Россия, Франция, Париж, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, В мире
BFMTV: Макрон следит за ситуацией с Винатье и намерен добиться его освобождения

Лоран Винатье*
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Лоран Винатье*. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон очень внимательно следит за ситуацией с Лораном Винатье*, который признан в РФ иноагентом и в отношении которого возбуждено дело о шпионаже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в окружении главы государства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Франции было сделано предложение по делу Винатье*.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Песков обсудил с журналистом LCI дело Винатье*
Вчера, 13:51
"Макрон с предельной внимательностью следит за ситуацией… по-прежнему полон решимости добиться его скорейшего освобождения при поддержке соответствующих государственных служб", - сообщил источник телеканалу.
Ранее журналист французского телеканала LCI Жером Гарро, который на пресс-конференции задавал вопрос президенту России Владимиру Путину по поводу француза Винатье*, заявил в эфире своего телеканала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позвонил ему и сказал, что президент распорядился пересмотреть дело Винатье* и Парижу на этот счет было сделано предложение.
В четверг Песков сообщил, что по поручению главы российского государства созвонился с журналистом телеканала LCI Жеромом по поводу осужденного в России француза Лорана Винатье*.
Он подтвердил, что Парижу было сделано предложение, и заявил, что мяч в ситуации с Винатье*, который признан в РФ иноагентом и в отношении которого возбуждено дело о шпионаже, сейчас на стороне Франции.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Лоран Винатье* - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Адвокат назвал условие помилования Винатье*
19 декабря, 16:58
 
РоссияФранцияПарижДмитрий ПесковЭммануэль МакронВладимир ПутинВ мире
 
 
