Макрон намерен добиться освобождения Винатье*, сообщают СМИ

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон очень внимательно следит за ситуацией с Лораном Винатье*, который признан в РФ иноагентом и в отношении которого возбуждено дело о шпионаже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в окружении главы государства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Франции было сделано предложение по делу Винатье*.
Песков обсудил с журналистом LCI дело Винатье*
Вчера, 13:51
"Макрон с предельной внимательностью следит за ситуацией… по-прежнему полон решимости добиться его скорейшего освобождения при поддержке соответствующих государственных служб", - сообщил источник телеканалу.
Ранее журналист французского телеканала LCI Жером Гарро, который на пресс-конференции задавал вопрос президенту России Владимиру Путину по поводу француза Винатье*, заявил в эфире своего телеканала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позвонил ему и сказал, что президент распорядился пересмотреть дело Винатье* и Парижу на этот счет было сделано предложение.
В четверг Песков сообщил, что по поручению главы российского государства созвонился с журналистом телеканала LCI Жеромом по поводу осужденного в России француза Лорана Винатье*.
Он подтвердил, что Парижу было сделано предложение, и заявил, что мяч в ситуации с Винатье*, который признан в РФ иноагентом и в отношении которого возбуждено дело о шпионаже, сейчас на стороне Франции.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Адвокат назвал условие помилования Винатье*
19 декабря, 16:58