СМИ: Франция раскритиковала алжирский закон о криминализации колониализма

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. МИД Франции раскритиковал принятый в Алжире закон о признании французского колониализма преступным, назвав инициативу "явно враждебной", передает агентство Франс Пресс.

Ранее национальная народная ассамблея (парламент) Алжира единогласно приняла законопроект о признании колониальной политики, которую Франция проводила в стране в XIX-XX веках, преступной. Депутат от партии "Движение общества за мир" Слиман Заркани заявил РИА Новости, что Алжир переходит к судебно-правовым механизмам давления на Францию для признания политики колониализма преступной, необходимо вернуть разграбленное государственное имущество и возместить ущерб.

"Что касается Парижа , МИД осудил "явно враждебную инициативу, направленную как против стремления возобновить франко-алжирский диалог, так и против успокоения дискуссий по историческим вопросам", - говорится в публикации.

При этом Франция, согласно МИД, продолжит "работать над возобновлением плодотворного диалога с Алжиром", в частности, по вопросам безопасности и миграции.

Франция на протяжении нескольких столетий была крупной колониальной державой. В частности, Алжир находился под ее оккупацией более 130 лет. В результате национально-освободительной войны в 1962 году страна обрела независимость. При этом Париж проводил ядерные испытания в алжирской пустыне вплоть до 1966 года, что нанесло значительный ущерб стране.

Ранее алжирский депутат Ахмед Садук заявил в беседе с РИА Новости, что африканским странам следует выработать консолидированную позицию по вопросу получения репараций от бывших метрополий и использовать это в противовес давлению со стороны Европы