В Москве пройдет новогодний фестиваль пристройства кошек
В Москве пройдет новогодний фестиваль пристройства кошек
5 января 2026 года в ТРЦ "Небо" в Солнцево пройдет новогодний фестиваль-пристройство "Котики, которые любят", где можно будет познакомиться с кошками из приютов РИА Новости, 25.12.2025
https://ria.ru/20251206/priyut-2060311154.html
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. 5 января 2026 года в ТРЦ "Небо" в Солнцево пройдет новогодний фестиваль-пристройство "Котики, которые любят", где можно будет познакомиться с кошками из приютов и, возможно, начать новый год с нового члена семьи.
На площадке можно будет пообщаться с каждым питомцем, узнать его историю и характер. Волонтёры помогут выбрать кошку, которая подойдет именно вам. Забрать питомца можно в тот же день по договору об ответственном содержании, а партнёры фестиваля вручат новым хозяевам стартовый набор.
Те, кто пока не готов взять питомца, могут оставить корм, игрушки или амуницию для кошек и собак, которые пока остаются в приютах. Или заглянуть на благотворительный маркет, выручка от продажи сувениров пойдет на помощь бездомным животным.
Для детей будет работать мастер-класс "Школа юного ветеринара", а также зона с аквагримом.
"Мы назвали фестиваль "Котики, которые любят", потому что это правда, каждая из этих кошек готова стать чьим-то другом. Им просто нужен шанс. Мы не торопим гостей с решением: можно прийти, познакомиться, задать вопросы. Наши волонтёры расскажут о характере и привычках каждой кошки, о том, какие условия ей нужны. Мы заинтересованы в том, чтобы каждое пристройство было успешным — и для человека, и для животного", — отмечает директор фонда "Собаки, которые любят" Юлия Лындина.
Фестиваль пройдет 5 января 2026 года с 14:00 до 18:00 в ТРЦ "Небо" (Москва, ул. Авиаторов, д. 3а).
