В Москве пройдет новогодний фестиваль пристройства кошек

«

"Мы назвали фестиваль "Котики, которые любят", потому что это правда, каждая из этих кошек готова стать чьим-то другом. Им просто нужен шанс. Мы не торопим гостей с решением: можно прийти, познакомиться, задать вопросы. Наши волонтёры расскажут о характере и привычках каждой кошки, о том, какие условия ей нужны. Мы заинтересованы в том, чтобы каждое пристройство было успешным — и для человека, и для животного", — отмечает директор фонда "Собаки, которые любят" Юлия Лындина.