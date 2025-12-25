Европа не в состоянии помочь Украине, заявил экс-подполковник СБУ

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Европа находится не в самом лучшем положении, чтобы обеспечить Киеву такую же поддержку, как США, и речь идет не только о финансовой поддержке, но и помощи в военно-техническом плане, рассказал РИА Новости бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.