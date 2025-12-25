Рейтинг@Mail.ru
Европа не в состоянии помочь Украине, заявил экс-подполковник СБУ
25.12.2025
Европа не в состоянии помочь Украине, заявил экс-подполковник СБУ
Европа не в состоянии помочь Украине, заявил экс-подполковник СБУ
Европа не в состоянии помочь Украине, заявил экс-подполковник СБУ

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Европа находится не в самом лучшем положении, чтобы обеспечить Киеву такую же поддержку, как США, и речь идет не только о финансовой поддержке, но и помощи в военно-техническом плане, рассказал РИА Новости бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
"Я не говорю про крах европейской экономики, до этого, я думаю, очень далеко, но проблем-то у них тоже хватает. Европа не в самом лучшем положении, чтобы, допустим, 100 миллиардов (евро - ред.) "вкатать" в Украину", - сообщил собеседник агентства.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Песков ответил на вопрос о роли Европы в урегулировании на Украине
18 декабря, 18:43
Прозоров отметил, что Евросоюз неоднороден. Такие страны, как Литва и Польша поддерживают финансирование Украины, другие же страны, такие как Венгрия, Словакия, Италия, выступают за прекращение финансирования. При этом военная поддержка Европы не идёт ни в какое сравнение с американской, добавил бывший подполковник.
"Такой масштабной поддержки в военно-техническом плане Европа предоставить не может, если США, например, прекратит это (поддержку Киева - ред.)... Да и трудно говорить, объяснять, зачем выделяются очередные деньги и поддержка, если русская армия идет вперед, если Украина не показывает ничего на поле боя", - сказал Прозоров.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО. Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. В первый пакет должны были войти не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем США восполнят их арсеналы.
Германия одной из первых поддержала эту инициативу. Тем не менее, как заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус, весь процесс передачи вооружений Украине займет месяцы. В свою очередь, Франция, Италия, Венгрия и Чехия отказались участвовать в схеме главы Белого дома.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Орбан допустил, что 2025-й стал последним мирным годом в Европе
24 декабря, 13:44
Владимир Зеленский словами о "победе" не смог убедить Трампа увеличить военные поставки Украине, что поставило Европу в трудное положение, пишет бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план Трампа - это бизнес. А Европа декларирует готовность тратить огромные деньги на закупку оружия, чтобы провоцировать продолжение войны. Москва исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Европа разрушается, заявил Трамп
9 декабря, 14:33
 
