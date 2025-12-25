Рейтинг@Mail.ru
В Москве на площади Евразии появилось ландшафтное освещение
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:25 25.12.2025 (обновлено: 13:29 26.12.2025)
В Москве на площади Евразии появилось ландшафтное освещение
В Москве на площади Евразии появилось ландшафтное освещение

На площади Евразии у Киевского вокзала в Москве появилось ландшафтное освещение

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ландшафтное освещение появилось на площади Евразии у Киевского вокзала в Москве, специалисты установили 142 осветительных прибора общей мощностью почти 3 киловатта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На площади Евразии возле Киевского вокзала появилось ландшафтное освещение. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили 142 осветительных прибора общей мощностью почти 3 киловатта. Вдоль пешеходных дорожек, прилегающих к центральной части площади, разместили световые столбики, а в перила вмонтировали специальные светильники. В них установлены светодиоды нейтрального белого цвета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что осветительная установка работает в одном режиме в будние и праздничные дни. Для контроля ее технических параметров специалисты ГУП "Моссвет" используют автоматизированную локальную систему управления с передачей информации на центральный диспетчерский пункт.
"Создание ландшафтного освещения будет способствовать повышению комфорта и улучшению декоративно-художественных качеств объекта", - добавляется в сообщении.
