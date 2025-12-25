https://ria.ru/20251225/evrazija-2064856564.html
В Москве на площади Евразии появилось ландшафтное освещение
В Москве на площади Евразии появилось ландшафтное освещение - РИА Новости, 26.12.2025
В Москве на площади Евразии появилось ландшафтное освещение
Ландшафтное освещение появилось на площади Евразии у Киевского вокзала в Москве, специалисты установили 142 осветительных прибора общей мощностью почти 3... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-25T13:25:00+03:00
2025-12-25T13:25:00+03:00
2025-12-26T13:29:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
евразия
москва
моссвет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064855855_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_d3320e1efc1c94ad3d2bc9cdc61d9321.jpg
https://realty.ria.ru/20251225/prazdniki-2064125029.html
евразия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064855855_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_3c4be05abaca4f38ded3fa8cafb2f9f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразия, москва, моссвет
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Евразия, Москва, Моссвет
В Москве на площади Евразии появилось ландшафтное освещение
На площади Евразии у Киевского вокзала в Москве появилось ландшафтное освещение
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ландшафтное освещение появилось на площади Евразии у Киевского вокзала в Москве, специалисты установили 142 осветительных прибора общей мощностью почти 3 киловатта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На площади Евразии возле Киевского вокзала появилось ландшафтное освещение. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили 142 осветительных прибора общей мощностью почти 3 киловатта. Вдоль пешеходных дорожек, прилегающих к центральной части площади, разместили световые столбики, а в перила вмонтировали специальные светильники. В них установлены светодиоды нейтрального белого цвета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что осветительная установка работает в одном режиме в будние и праздничные дни. Для контроля ее технических параметров специалисты ГУП "Моссвет" используют автоматизированную локальную систему управления с передачей информации на центральный диспетчерский пункт.
"Создание ландшафтного освещения будет способствовать повышению комфорта и улучшению декоративно-художественных качеств объекта", - добавляется в сообщении.