В Москве на площади Евразии появилось ландшафтное освещение

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ландшафтное освещение появилось на площади Евразии у Киевского вокзала в Москве, специалисты установили 142 осветительных прибора общей мощностью почти 3 киловатта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"На площади Евразии возле Киевского вокзала появилось ландшафтное освещение. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили 142 осветительных прибора общей мощностью почти 3 киловатта. Вдоль пешеходных дорожек, прилегающих к центральной части площади, разместили световые столбики, а в перила вмонтировали специальные светильники. В них установлены светодиоды нейтрального белого цвета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осветительная установка работает в одном режиме в будние и праздничные дни. Для контроля ее технических параметров специалисты ГУП "Моссвет" используют автоматизированную локальную систему управления с передачей информации на центральный диспетчерский пункт.