Адвокат осужденного Винатье* ждет реакции МИД Франции на предложение Москвы - РИА Новости, 25.12.2025
20:25 25.12.2025 (обновлено: 21:50 25.12.2025)
Адвокат осужденного Винатье* ждет реакции МИД Франции на предложение Москвы
Адвокат осужденного Винатье* ждет реакции МИД Франции на предложение Москвы - РИА Новости, 25.12.2025
Адвокат осужденного Винатье* ждет реакции МИД Франции на предложение Москвы
Защита француза Лорана Винатье*, который признан в РФ иноагентом и в отношении которого возбуждено дело о шпионаже, ожидает официальной реакции французского МИД РИА Новости, 25.12.2025
россия
в мире
франция
париж
дмитрий песков
владимир путин
россия, в мире, франция, париж, дмитрий песков, владимир путин
Россия, В мире, Франция, Париж, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Адвокат осужденного Винатье* ждет реакции МИД Франции на предложение Москвы

Защита Винатье ждет реакции МИД Франции на предложение России по его делу

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Гражданин Франции Лоран Винатье* на заседании суда
Гражданин Франции Лоран Винатье* на заседании суда - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Гражданин Франции Лоран Винатье* на заседании суда. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 дек - РИА Новости. Защита француза Лорана Винатье*, который признан в РФ иноагентом и в отношении которого возбуждено дело о шпионаже, ожидает официальной реакции французского МИД на предложение Москвы по его делу, заявил РИА Новости его адвокат Фредерик Бело.
"На данный момент мы ожидаем подтверждения и реакции министерства иностранных дел Франции. Вероятно, мы получим её в течение ближайших дней", - сказал он.
По словам адвоката, ни российская, ни французская сторона не разглашали суть предложения.
Адвокат Винатье* также заявил, что надеется на то, что он может быть помилован.
"В России есть традиция, что президент может помиловать осуждённых на православное Рождество 7 января. Его родители надеются на его освобождение", - отметил адвокат.
Бело также сообщил, что параллельно с дипломатическим процессом продолжается обычная юридическая процедура по делу Винатье*, которому в России угрожает до 20 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже. Он пока не посещал Винатье* в тюрьме, но отправится в Москву, если слушание состоится в феврале.
"Слушание по его делу может состояться в середине февраля. Согласно той информации, которой мы обладаем, его дело будет рассматриваться другим составом судей", - сказал он.
Ранее журналист французского телеканала LCI Жером Гарро, который на пресс-конференции задавал вопрос президенту России Владимиру Путину по поводу француза Винатье*, заявил в эфире своего телеканала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позвонил ему и сказал, что президент распорядился пересмотреть дело Винатье* и Парижу на этот счет было сделано предложение.
В четверг Песков сообщил, что по поручению главы российского государства созвонился с журналистом телеканала LCI Жеромом по поводу осужденного в России француза Лорана Винатье*.
Он подтвердил, что Парижу было сделано предложение, и заявил, что мяч в ситуации с Лораном Винатье*, который признан в РФ иноагентом и в отношении которого возбуждено дело о шпионаже, сейчас на стороне Франции.
В августе сообщалось, что в отношении Винатье*, ранее осужденного по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "Шпионаж".
Замоскворецкий суд Москвы в октябре 2024 года назначил Винатье* три года колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Адвокаты просили ограничиться штрафом и не лишать свободы их подзащитного. Винатье* полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке – без исследования доказательств.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
ЦОС ФСБ России также сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.
* признан иноагентом в РФ
Лоран Винатье* - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Адвокат назвал условие помилования Винатье*
19 декабря, 16:58
19 декабря, 16:58
 
Россия, В мире, Франция, Париж, Дмитрий Песков, Владимир Путин
 
 
