Адвокат осужденного Винатье* ждет реакции МИД Франции на предложение Москвы

ПАРИЖ, 25 дек - РИА Новости. Защита француза Лорана Винатье*, который признан в РФ иноагентом и в отношении которого возбуждено дело о шпионаже, ожидает официальной реакции французского МИД на предложение Москвы по его делу, заявил РИА Новости его адвокат Фредерик Бело.

"На данный момент мы ожидаем подтверждения и реакции министерства иностранных дел Франции. Вероятно, мы получим её в течение ближайших дней", - сказал он.

По словам адвоката, ни российская, ни французская сторона не разглашали суть предложения.

Адвокат Винатье* также заявил, что надеется на то, что он может быть помилован.

"В России есть традиция, что президент может помиловать осуждённых на православное Рождество 7 января. Его родители надеются на его освобождение", - отметил адвокат.

Бело также сообщил, что параллельно с дипломатическим процессом продолжается обычная юридическая процедура по делу Винатье*, которому в России угрожает до 20 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже. Он пока не посещал Винатье* в тюрьме, но отправится в Москву, если слушание состоится в феврале.

"Слушание по его делу может состояться в середине февраля. Согласно той информации, которой мы обладаем, его дело будет рассматриваться другим составом судей", - сказал он.

Ранее журналист французского телеканала LCI Жером Гарро, который на пресс-конференции задавал вопрос президенту России Владимиру Путину по поводу француза Винатье*, заявил в эфире своего телеканала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позвонил ему и сказал, что президент распорядился пересмотреть дело Винатье* и Парижу на этот счет было сделано предложение.

В четверг Песков сообщил, что по поручению главы российского государства созвонился с журналистом телеканала LCI Жеромом по поводу осужденного в России француза Лорана Винатье*.

Он подтвердил, что Парижу было сделано предложение, и заявил, что мяч в ситуации с Лораном Винатье*, который признан в РФ иноагентом и в отношении которого возбуждено дело о шпионаже, сейчас на стороне Франции.

В августе сообщалось, что в отношении Винатье*, ранее осужденного по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "Шпионаж".

Замоскворецкий суд Москвы в октябре 2024 года назначил Винатье* три года колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Адвокаты просили ограничиться штрафом и не лишать свободы их подзащитного. Винатье* полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке – без исследования доказательств.

По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".