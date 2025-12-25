"Эн+": Эффект от цифровизации показывает правильное планирование

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Полученный за три года ключевой эффект от программы цифровизации служит индикатором правильного планирования и становится основой для дальнейшего роста, при этом общая экономика проектов рассчитывается на горизонт более пяти лет, сообщил заместитель генерального директора "Эн+" по информационным технологиям и цифровой трансформации Александр Добровинский.



"Мы рассматриваем проекты в сфере цифры и ИТ с окупаемостью не более трех лет, так как динамика развития технологий крайне высока", – привели в компании слова Добровинского.



В компании отметили, что ни развитие собственных ИТ-сил, ни найм внешних экспертов в отрыве друг от друга не решают проблему нехватки взаимопонимания между технологиями и реальным производством. Поэтому холдинг выбрал гибридный подход, создав внутри компании команды из инженеров и ИТ-специалистов, которые совместно работают над общими целями цифровой трансформации. Отмечается, что подобная структура помогает людям общаться напрямую, независимо от занимаемой должности, и сокращает разрыв между знанием процессов и знанием технологий.



Добровинский также подчеркнул, что подход с организацией смешанных команд дает неожиданный эффект. Так, он отметил, что производственные специалисты быстрее набирают ИТ-компетенции, чем ИТ-специалисты – производственные компетенции. С развитием инструментов искусственного интеллекта и динамикой использования ИИ-агентов для разработки кода и аналитики данных инженеры, работающие на производстве, в скором времени получат возможности, чтобы конкурировать с ИТ-специалистами в рамках цифровых трансформационных программ.



"В энергетике ключевая задача заключается в управлении производственными потерями и повышении операционной эффективности, где потенциал измеряется десятками миллиардов рублей. Стратегия компании заключается не в тотальной цифровизации, а в приоритизации проектов, которые дают максимально быстрый результат", – заключил представитель "Эн+".