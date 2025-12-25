Рейтинг@Mail.ru
Глава Минприроды примет участие в акции "Елка желаний"
11:26 25.12.2025
Глава Минприроды примет участие в акции "Елка желаний"
Глава Минприроды примет участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 25.12.2025
Глава Минприроды примет участие в акции "Елка желаний"
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" исполнит желания четырех детей из разных регионов России. РИА Новости, 25.12.2025
Глава Минприроды примет участие в акции "Елка желаний"

Глава Минприроды Козлов исполнит мечты четырех детей в рамках "Елки желаний"

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" исполнит желания четырех детей из разных регионов России.
Так, он снял с елки шарик с желанием Григория семи лет из Зеленограда. Они вместе с сестрой Евой мечтают увидеть закулисье передачи "Спокойной ночи, малыши!". "Я уверен, что 100% у него это получится", - отметил министр.
Десятилетняя Самира из Набережных Челнов мечтает об игрушечной железной дороге, а ее ровесник Никита из Барнаула хочет получить в подарок набор диафильмов.
"Какие все чудесные новогодние желания. Дорогие друзья, хочу пожелать вам в Новый год не стесняться загадывать и ставить цели. И я уверен, что у вас все сбудется и получится. И пускай это происходит не только в Новый год, а все 365 дней в году в вашей жизни", - сказал Козлов.
Акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории России. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Стало известно, какие новогодние желания детей исполнит Путин
Стало известно, какие новогодние желания детей исполнит Путин
3 декабря, 15:07
 
Общество Россия Зеленоград Набережные Челны Александр Козлов (глава Минприроды)
 
 
