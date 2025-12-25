Рейтинг@Mail.ru
Кремлевская елка вошла в десятку самых высоких в мире - РИА Новости, 25.12.2025
07:07 25.12.2025
Кремлевская елка вошла в десятку самых высоких в мире
Кремлевская елка стала одним из десяти самых высоких новогодних деревьев в мире, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
Кремлевская елка вошла в десятку самых высоких в мире

Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Московского Кремля
Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Московского Кремля
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Кремлевская елка стала одним из десяти самых высоких новогодних деревьев в мире, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
Главная новогодняя елка страны была найдена в Рузском муниципальном округе Московской области. Высота столетнего дерева - 26 метров, обхват ствола - 64 сантиметра, а размах нижних ветвей - 11 метров. Спилили ель 8 декабря, в Кремль ее доставил Дед Мороз вечером 10 декабря.
Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Московского Кремля. 23 декабря 2025
Главную новогоднюю елку России украсили 2,5 тысячи игрушек
23 декабря, 11:32
При этом самую высокую праздничную ель установили в Бразилии - 57 метров. Второй по высоте стала хвойная красавица из Испании - 35 метров. Недалеко от нее ушло и новогоднее дерево из Индонезии - 33 метра.
Четвертое место разделили между собой румынская и португальская елки (по 30 метров), а пятерку замкнуло дерево из Австрии (28 метров). Шестой по высоте в мире стала новогодняя ель из Польши (27 метров), а седьмая строчка - за главными елками России и Чехии (по 26 метров).
Всего на метр ниже хвойные красавицы в Риме, Лондоне и Сиднее (по 25 метров). Недалеко от них ушла по высоте и ель в Будапеште (23 метра). А жители Амстердама, Брюсселя и Вильнюса любуются новогодними елками в 20 метров.
Чуть ниже елки в Афинах (19 метров) и Любляне (18 метров), а сердце Берлина и Парижа украшает 16-метровая елка. Новогоднее дерево из Софии (15 метров) расположилось на четырнадцатом по высоте месте, а пятнадцатой стала ель из Таллина (14 метров).
Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Московского Кремля
Главную новогоднюю елку России украсили игрушками и гирляндами
23 декабря, 11:08
 
