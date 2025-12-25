В Москве открылся зарядный хаб для электрокаров

Отмечается, что в составе хаба работают девять электрозарядных станций мощностью 120 киловатт, а также одна из первых в Москве станций мощностью 240 киловатт с коннектором 500 ампер. Самая мощная зарядка в столице способна зарядить электромобиль с 20% до 80% за 15 минут.