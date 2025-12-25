В Москве открылся зарядный хаб для электрокаров

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Хаб с 10 быстрыми зарядками для электромобилей открылся в Москве, там одновременно могут обслуживаться 20 автомобилей, сообщает Мосэнерго.
"Сегодня в Москве открылся зарядный хаб для электромобилей "Лефортовский"... Мощность хаба составляет 1,5 мегаватта. На его территории установлено 10 быстрых электрозарядных станций (ЭЗС), оснащенных коннекторами стандартов CCS Combo 2 / GB/T / NACS. Одновременно здесь могут обслуживаться 20 автомобилей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в составе хаба работают девять электрозарядных станций мощностью 120 киловатт, а также одна из первых в Москве станций мощностью 240 киловатт с коннектором 500 ампер. Самая мощная зарядка в столице способна зарядить электромобиль с 20% до 80% за 15 минут.
Электрохаб расположен рядом с ТЭЦ-11, вблизи крупных транспортных магистралей – Третьего транспортного кольца, Московского скоростного диаметра и Шоссе Энтузиастов.