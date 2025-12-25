Рейтинг@Mail.ru
Молдавская экономика оказалась в коллапсе, считает экономист - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/ekspert-2064621944.html
Молдавская экономика оказалась в коллапсе, считает экономист
Молдавская экономика оказалась в коллапсе, считает экономист - РИА Новости, 25.12.2025
Молдавская экономика оказалась в коллапсе, считает экономист
Внешние партнеры перестали доверять Молдавии из-за нерационального использования займов, внутренние кредиторы тоже не стремятся помогать, поэтому экономика... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T14:56:00+03:00
2025-12-25T14:56:00+03:00
в мире
молдавия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cd6105cecf5461073515f177b31d1b.jpg
https://ria.ru/20251225/ekspert-2064558762.html
https://ria.ru/20251223/moldaviya-2064137522.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aec08ee100e154bdc4b5b788ef67dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, экономика
В мире, Молдавия, Экономика
Молдавская экономика оказалась в коллапсе, считает экономист

Экономист Пойсик: молдавская экономика оказалась в коллапсе из-за кредитов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Внешние партнеры перестали доверять Молдавии из-за нерационального использования займов, внутренние кредиторы тоже не стремятся помогать, поэтому экономика страны оказалась в коллапсе, заявил РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли республики, доктор экономических наук Михаил Пойсик.
Парламент Молдавии 12 декабря одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Молдавский проект госбюджета говорит о деградации, считает экономист
Вчера, 12:26
"Кредиторы видят, что мы - страна, которая разваливается. Они видят, что страна деградирует... Но если внешние партнеры Молдавии не доверяют и внутренние кредиторы не хотят давать деньги, то экономика оказывается в коллапсе. Власти пока пытаются урезать зарплаты, увеличивать налоги, но из ситуации нет выхода", - заявил Пойсик.
По его словам, Молдавия столкнулась с тупиковым путем развития. "Компенсация дефицита кредитами способствует временному решению проблемы, но проблема заключается в том, что Молдавии уже не очень охотно дают внешние кредиты, из-за этого власти вынуждены брать внутренние кредиты, но они дорогие - ставка составляет около 10% годовых", - объяснил эксперт.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Эксперт рассказал о займах в госбюджете Молдавии
23 декабря, 16:57
 
В миреМолдавияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала