https://ria.ru/20251225/ekspert-2064621944.html
Молдавская экономика оказалась в коллапсе, считает экономист
Молдавская экономика оказалась в коллапсе, считает экономист - РИА Новости, 25.12.2025
Молдавская экономика оказалась в коллапсе, считает экономист
Внешние партнеры перестали доверять Молдавии из-за нерационального использования займов, внутренние кредиторы тоже не стремятся помогать, поэтому экономика... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T14:56:00+03:00
2025-12-25T14:56:00+03:00
2025-12-25T14:56:00+03:00
в мире
молдавия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cd6105cecf5461073515f177b31d1b.jpg
https://ria.ru/20251225/ekspert-2064558762.html
https://ria.ru/20251223/moldaviya-2064137522.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aec08ee100e154bdc4b5b788ef67dba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, экономика
В мире, Молдавия, Экономика
Молдавская экономика оказалась в коллапсе, считает экономист
Экономист Пойсик: молдавская экономика оказалась в коллапсе из-за кредитов
КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Внешние партнеры перестали доверять Молдавии из-за нерационального использования займов, внутренние кредиторы тоже не стремятся помогать, поэтому экономика страны оказалась в коллапсе, заявил РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли республики, доктор экономических наук Михаил Пойсик.
Парламент Молдавии
12 декабря одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов.
"Кредиторы видят, что мы - страна, которая разваливается. Они видят, что страна деградирует... Но если внешние партнеры Молдавии не доверяют и внутренние кредиторы не хотят давать деньги, то экономика оказывается в коллапсе. Власти пока пытаются урезать зарплаты, увеличивать налоги, но из ситуации нет выхода", - заявил Пойсик.
По его словам, Молдавия столкнулась с тупиковым путем развития. "Компенсация дефицита кредитами способствует временному решению проблемы, но проблема заключается в том, что Молдавии уже не очень охотно дают внешние кредиты, из-за этого власти вынуждены брать внутренние кредиты, но они дорогие - ставка составляет около 10% годовых", - объяснил эксперт.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.