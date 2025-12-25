Молдавская экономика оказалась в коллапсе, считает экономист

КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Внешние партнеры перестали доверять Молдавии из-за нерационального использования займов, внутренние кредиторы тоже не стремятся помогать, поэтому экономика страны оказалась в коллапсе, заявил РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли республики, доктор экономических наук Михаил Пойсик.

Парламент Молдавии 12 декабря одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов.

"Кредиторы видят, что мы - страна, которая разваливается. Они видят, что страна деградирует... Но если внешние партнеры Молдавии не доверяют и внутренние кредиторы не хотят давать деньги, то экономика оказывается в коллапсе. Власти пока пытаются урезать зарплаты, увеличивать налоги, но из ситуации нет выхода", - заявил Пойсик.

По его словам, Молдавия столкнулась с тупиковым путем развития. "Компенсация дефицита кредитами способствует временному решению проблемы, но проблема заключается в том, что Молдавии уже не очень охотно дают внешние кредиты, из-за этого власти вынуждены брать внутренние кредиты, но они дорогие - ставка составляет около 10% годовых", - объяснил эксперт.