25.12.2025
12:26 25.12.2025
Молдавский проект госбюджета говорит о деградации, считает экономист
КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Проект госбюджета Молдавии на 2026 год говорит о бездарной деградации системы экономики, заявил РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли республики, доктор экономических наук Михаил Пойсик.
Парламент Молдавии 12 декабря одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Аналитик рассказал, почему молдавские власти принимают провальные решения
Вчера, 11:26
"У нас проект госбюджета назвали "бюджетом ответственных инвестиций", хотя было бы честнее назвать его "бюджетом бездарной деградации". У нас стремительно растут внешний и внутренний долг. В 2019 году, когда пришла к власти партия "Действие и солидарность" у нас внешний долг был 1,704 миллиарда долларов, за 10 месяцев этого года - уже 4,696 миллиарда. Причем последние 2-3 месяца внешние партнеры приостановили выделение займов Молдавии", - заявил Пойсик.
Эксперт отметил, что власти ежегодно увеличивают долг примерно на полмиллиарда долларов, но даже этих денег экономике не хватает.
" А почему ситуация должна улучшаться, если глава Нацбанка - гражданин Румынии, руководители страны тоже обладают гражданством Румынии. И почему они должны думать о Молдавии? У нас засилие иностранцев, это неплохо, но они думают о своей родине, его не волнуют молдавские национальные интересы", - добавил Пойсик.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Молдавские власти начинают понимать, что ЕС ими брезгует, считает эксперт
23 декабря, 18:29
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Эксперт рассказал о займах в госбюджете Молдавии
23 декабря, 16:57
 
В миреМолдавияРумынияГагаузияЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
