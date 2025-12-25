Молдавский проект госбюджета говорит о деградации, считает экономист

КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Проект госбюджета Молдавии на 2026 год говорит о бездарной деградации системы экономики, заявил РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли республики, доктор экономических наук Михаил Пойсик.

Парламент Молдавии 12 декабря одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов.

"У нас проект госбюджета назвали "бюджетом ответственных инвестиций", хотя было бы честнее назвать его "бюджетом бездарной деградации". У нас стремительно растут внешний и внутренний долг. В 2019 году, когда пришла к власти партия "Действие и солидарность" у нас внешний долг был 1,704 миллиарда долларов, за 10 месяцев этого года - уже 4,696 миллиарда. Причем последние 2-3 месяца внешние партнеры приостановили выделение займов Молдавии", - заявил Пойсик.

Эксперт отметил, что власти ежегодно увеличивают долг примерно на полмиллиарда долларов, но даже этих денег экономике не хватает.

" А почему ситуация должна улучшаться, если глава Нацбанка - гражданин Румынии , руководители страны тоже обладают гражданством Румынии. И почему они должны думать о Молдавии? У нас засилие иностранцев, это неплохо, но они думают о своей родине, его не волнуют молдавские национальные интересы", - добавил Пойсик.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул , в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России , против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.